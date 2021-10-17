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Днём до +11, утром местами туман. О погоде в Алтайском крае 17 октября

, ИА "Амител"
Ночью температура опустится ниже нуля
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

До +11 прогреется воздух в Алтайском крае, сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, местами до -8 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с. Днём термометры покажут +6...+11 градусов, местами до +16. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ночью – от -6 до -4 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер южный, 2-7 м/с. Днём температура поднимется до +9...+11 градусов.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

17.10.2021 10:21
- гость -

Туман,туман окутал землю вновь.
Далеко-далеко за туманами — любовь.

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