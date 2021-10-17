Днём до +11, утром местами туман. О погоде в Алтайском крае 17 октября

До +11 прогреется воздух в Алтайском крае, сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, местами до -8 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер южный, 2-7 м/с. Днём термометры покажут +6...+11 градусов, местами до +16. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ночью – от -6 до -4 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер южный, 2-7 м/с. Днём температура поднимется до +9...+11 градусов.