СМИ: Массовая драка произошла во время испытаний на получение краповых беретов в России

Военный журналист "Комсомольской правды" Александр Коц в социальных сетях рассказал о том, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" разразился скандал во время прохождения испытаний на получение краповых беретов.

По словам журналиста, поводом для возмущения бойцов стало то, что некоторые уроженцы одной из кавказских республик во время марш-броска жульничали. Некоторое расстояние они якобы проезжали на автомобилях.

Как сообщил Коц, из-за этого на полигоне началась драка, а позднее бойцы отказались носить краповые береты в знак протеста.

Позднее герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк заявил, что главный совет "Краповых беретов" разберётся в ситуации.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в свою очередь, опроверг информацию о массовой драке, а также о том, что спецназовцы отказались от ношения краповых беретов. Он добавил, что спецназовцы не снимают этот головной убор даже перед врагом и тем более в знак протеста, пишет ТАСС.