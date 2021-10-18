СМИ: Массовая драка произошла во время испытаний на получение краповых беретов в России

Военный журналист "Комсомольской правды" Александр Коц в социальных сетях рассказал о том, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" разразился скандал во время прохождения испытаний на получение краповых беретов.
По словам журналиста, поводом для возмущения бойцов стало то, что некоторые уроженцы одной из кавказских республик во время марш-броска жульничали. Некоторое расстояние они якобы проезжали на автомобилях.
Как сообщил Коц, из-за этого на полигоне началась драка, а позднее бойцы отказались носить краповые береты в знак протеста.
Позднее герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк заявил, что главный совет "Краповых беретов" разберётся в ситуации.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в свою очередь, опроверг информацию о массовой драке, а также о том, что спецназовцы отказались от ношения краповых беретов. Он добавил, что спецназовцы не снимают этот головной убор даже перед врагом и тем более в знак протеста, пишет ТАСС.
Комментарии
некоторые уроженцы одной из кавказских республик...
тоже краповики? обнулили ценность краповика
лучше только министр мчс
Где то прочитала, что это были чеченцы...
конкурс проходят все желающие граждане страны независимо от республик,
а вот если факт подтвердится что кавказцы смухлевать хотели в борьбе,
тогда позор им и дисквалификация на такие конкурсы.
Хотя тут не надо забывать про укропных соседей, которые спят и видят, как бы россиян стравить да ограбить. Могли нагло слух пустить.
"не снимают этот головной убор даже перед врагом", а враги кто? Мы?
почему представителей некоторых национальностей игриво не называют, а про русских и украинцев пишут, как есть?
Быть чеченом, тувинцем или татаром зазорно?
Господа военные! Вам вашу честь давно уже в одно место засунули. Чего стоит герой россии и академик рамзан в краповом берете, или золотов. Так что, заткнитесь, и идите разгонять митинги, лупасить женщин, стариков и детей.