Хорошая новость: в Барнауле появился поставщик упаковки для маркетплейсов

Маркетплейсы стали одним из важнейших двигателей рынка онлайн-продаж в 2020 году. По данным аналитического агентства Data Insight, 89% продавцов увеличили за год свой объём продаж на маркетплейсах. Для сравнения: нарастить оборот через собственный интернет-магазин смогли лишь 55% предпринимателей.

Маркетплейсы действительно обладают рядом преимуществ:

минимальные риски и широкие возможности для торговли;

открытые условия и понятные способы продвижения;

лояльность и доверие аудитории;

лёгкая логистика и бухгалтерия;

простая возможность протестировать товар.

Для торговли подойдут любые товары, соответствующие требованиям законодательства и самих площадок. Правила регулярно меняются: сейчас на некоторых можно торговать даже автомобилями. Но нужно учитывать, что товар проходит большой путь от склада продавца до пункта выдачи. По этим причинам на упаковку возлагается большой акцент.

В Барнауле купить качественный упаковочный материал можно в компании "Акрил". Здесь реализуют товар как малыми, так и оптовыми объёмами. Это, например:

Посмотреть упаковочный материал от компании "Акрил" можно по адресу г. Барнаул, ул. Максима Горького, 63а. Кроме того, в собственном интернет-магазине фирмы представлен большой ассортимент товаров, которые можно заказать с доставкой в любой регион страны. Причём в городах, где есть филиалы компании, доставка – за счёт собственного автопарка.

Компания "Акрил"

Адрес: г. Барнаул, ул. Максима Горького, 63а

Телефон: 89132104949

E-mail: shop@akril22.ru

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