Хорошая новость: в Барнауле появился поставщик упаковки для маркетплейсов

Маркетплейсы стали одним из важнейших двигателей рынка онлайн-продаж в 2020 году. По данным аналитического агентства Data Insight, 89% продавцов увеличили за год свой объём продаж на маркетплейсах. Для сравнения: нарастить оборот через собственный интернет-магазин смогли лишь 55% предпринимателей.
Маркетплейсы действительно обладают рядом преимуществ:
- минимальные риски и широкие возможности для торговли;
- открытые условия и понятные способы продвижения;
- лояльность и доверие аудитории;
- лёгкая логистика и бухгалтерия;
- простая возможность протестировать товар.
Для торговли подойдут любые товары, соответствующие требованиям законодательства и самих площадок. Правила регулярно меняются: сейчас на некоторых можно торговать даже автомобилями. Но нужно учитывать, что товар проходит большой путь от склада продавца до пункта выдачи. По этим причинам на упаковку возлагается большой акцент.
В Барнауле купить качественный упаковочный материал можно в компании "Акрил". Здесь реализуют товар как малыми, так и оптовыми объёмами. Это, например:
- белая матовая стретч-плёнка;
- чистые белые курьерские пакеты;
- пузырчатая плёнка или пакеты;
- термопринтер;
- этикетки для маркировки товаров;
- скотч.
Посмотреть упаковочный материал от компании "Акрил" можно по адресу г. Барнаул, ул. Максима Горького, 63а. Кроме того, в собственном интернет-магазине фирмы представлен большой ассортимент товаров, которые можно заказать с доставкой в любой регион страны. Причём в городах, где есть филиалы компании, доставка – за счёт собственного автопарка.
Компания "Акрил"
Адрес: г. Барнаул, ул. Максима Горького, 63а
Телефон: 89132104949
E-mail: shop@akril22.ru
Сайт
Комментарии
Да,если это хорошая новость за день,то это уже ниже дна опустились.
Ура! У барнаульцев появимлась прекрасная возможность загадить родной город вдыое быстрее!
Не на правах рекламы?
Жители города давно этого ждали!