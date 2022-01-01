Новосибирцы требуют отменить концерт солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна

Новосибирские общественники потребовали отменить концерт немецкого рокера и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Мероприятие запланировано на 26 января.

Активисты отмечают, что Линдеманн имел в России проблемы с законом из-за своих скандальных песен и клипов. Они попросили депутатов и следователей не допустить "антикультурного явления". Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку доводов общественников.

"В своём обращении активисты высказывают солидарность с мнением председателя Следственного комитета РФ, который (…) заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор", – сказано в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Ранее Линдеманн привлёк к себе внимание общественности в связи со съёмкой клипа в Эрмитаже. Кроме того, общественники добились отмены его выступления в Твери, предупредив, что он может понести административную и даже уголовную ответственность.