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Новосибирцы требуют отменить концерт солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна

, ИА "Амител"
Концерт всемирно известного исполнителя в Новосибирске запланирован на 26 января
Концерт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Концерт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирские общественники потребовали отменить концерт немецкого рокера и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Мероприятие запланировано на 26 января.

Активисты отмечают, что Линдеманн имел в России проблемы с законом из-за своих скандальных песен и клипов. Они попросили депутатов и следователей не допустить "антикультурного явления". Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку доводов общественников.

"В своём обращении активисты высказывают солидарность с мнением председателя Следственного комитета РФ, который (…) заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор", – сказано в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Ранее Линдеманн привлёк к себе внимание общественности в связи со съёмкой клипа в Эрмитаже. Кроме того, общественники добились отмены его выступления в Твери, предупредив, что он может понести административную и даже уголовную ответственность.

Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

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