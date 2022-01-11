Такой день. Массовое убийство лошадей в Алтайском крае и судьба спорткомплекса "Обь"

Накануне неизвестные расстреляли 53 лошади с жеребятами в Алтайском крае. Большинство погибших животных – кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся. Кобыл обнаружили между сёлами Солоновка и Камышенка, где животные были на свободном выпасе. Табун принадлежал семье Николая Дрокова.

Позднее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что возьмёт на контроль ситуацию с расстрелом лошадей в Алтайском крае. Он отметил, что это вопиющая трагедия, и сказал, что намерен направить запросы в МВД и связаться с юристами.

Во вторник, 11 января, состоялось заседание фракции КПРФ АКЗС. Одним из вопросов повестки было перераспределение обязанностей депутатов: вместо Александра Ткачёва руководителем партии в парламенте был избран Андрей Кривов.

Дальнейшую судьбу спортивного комплекса "Обь", часть акций которого купил бизнесмен Евгений Ракшин, определит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Краевые власти должны решить, кто будет управлять объектом: Министерство спорта или управление по имущественным отношениям региона. При этом спорткомплекс сохранит свой профиль при любых обстоятельствах. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.