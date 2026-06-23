АГИК начал прием абитуриентов на 2026 год

Институт культуры в Барнауле наберет 500 студентов на творческие и гуманитарные направления

23 июня 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHgCjNq

Студенты АГИК / Фото из архива вуза

В Алтайском государственном институте культуры стартовала приемная кампания. В 2026 году вуз примет 500 первокурсников по очной и заочной формам, на бюджетной и коммерческой основах, а также на целевое обучение. Рассказываем, на какие направления можно поступить.

Какие направления и программы есть в институте культуры?

В новом учебном году АГИК ведет набор на 34 программы высшего образования.

«В числе востребованных в течение последних лет остаются такие направления подготовки, как "Звукорежиссура", "Режиссура театрализованных представлений и праздников", "Искусство народного пения", но не меньшим спросом пользуются новые направления — "Иммерсивные технологии в музейно-экскурсионной деятельности", "Постановщик культурно-досуговых программ", "Художник анимации и компьютерной графики"», — отметила начальник управления карьерного развития Евгения Пивторак.

Достаточно ли результатов ЕГЭ для поступления?

На творческие направления одного ЕГЭ недостаточно. Абитуриентам предстоят профессиональные и творческие испытания. Преподаватели АГИК помогают подготовить конкурсные работы и номера по выбранному профилю.

Будущие студенты могут пройти подготовку по художественному чтению, актерскому мастерству, режиссуре, рисунку, композиции, народному, бальному и современному танцу. Для тех, кто выбирает музыкальные направления или звукорежиссуру, доступны индивидуальные консультации педагогов.

На гуманитарные программы принимают по результатам ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе или истории. Это касается направлений, связанных с туризмом, веб-дизайном, музейной и библиотечно-информационной деятельностью.

Выпускники колледжей и техникумов могут сдать вступительные экзамены в институте. Для них проводят подготовку по русскому языку, литературе, истории и обществознанию.

Для поступающих на целевое обучение действует отдельный конкурс, а после выпуска предусмотрено трудоустройство.

Студенты АГИК / Фото из архива вуза

Когда и куда подавать документы?

Документы принимают в Барнауле по адресу ул. Юрина, 277. Также заявление можно отправить через портал "Госуслуги". На подготовительные курсы записывают в каб. 228 по этому же адресу. Телефоны для справок: 8 (385-2) 54-73-59, 43-17-77.Напомним, в институте есть учебные аудитории, хореографические классы, художественные мастерские, концертный зал с современным световым, звуковым и проекционным оборудованием, центр прототипирования, лаборатория графики и анимации и аудиолаборатория для звукозаписи.

Иногородним студентам предоставляют места в благоустроенных общежитиях.

Узнать подробнее можно здесь .

Алтайский государственный институт культуры

Адрес: проспект Ленина, 66

Тел.: +7 (3852) 38‒08‒35

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