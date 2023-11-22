Александр Терентьев добился выплаты матпомощи участнику СВО из Алтайского края

Барнаулец не мог получить "боевые", потому что ушел на фронт из Волгограда

22 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Боец / Фото: freepik.com

К депутату Госдумы, главе реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву обратился барнаулец, который участвовал в специальной военной операции по контракту, однако не получил единовременную материальную помощь. Минсоцзащиты края отказало бойцу в данной выплате, потому что он уходил на фронт через пункт отбора в Волгограде. А в Волгограде участнику СВО отказывали, потому что он прописан в Алтайском крае.

Александр Терентьев обратился к руководству обоих регионов, чтобы разобраться, кто в такой ситуации должен выплатить положенные "боевые" участнику.

Краевые чиновники в ответе на депутатский запрос пояснили, что если бы боец заключил контракт через Военный комиссариат Алтайского края, то данную меру поддержки выплатило бы Минсоцзащиты края. А так как он ушел через Волгоград, "правовые основания для предоставления ему материальной помощи отсутствуют".

В Волгоградской области наш алтайский боец нашелся в нужных списках, следует из ответа на депутатский запрос, и ему были перечислены положенные 100 тыс. рублей.

"Считаю, что в данной ситуации изначально межведомственное взаимодействие должно было сработать более эффективно. А не гонять участника по властным коридорам", – отметил Александр Терентьев. Супруга участника СВО от себя лично и от своего мужа поблагодарила депутата, что помог им решить вопрос.

"Большое Вам человеческое спасибо", – написала женщина.