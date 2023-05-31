Алтайские депутаты от ЛДПР провели "Медицинский патруль"

Сергей Булаев и Владимир Семёнов посетили поликлинику

31 мая 2023, 16:05, ИА Амител

Сергей Булаев, Владимир Семёнов, Елена Азарова / Фото: пресс-служба ЛДПР

Депутаты ЛДПР проводят по всей стране рейды по поликлиникам и ФАПам в рамках партийной акции "Медицинский патруль". В Барнауле визит в учреждение здравоохранения нанесли депутаты парламента Алтайского края от ЛДПР Сергей Булаев и Владимир Семёнов. Они посетили городскую поликлинику № 1, сообщает пресс-служба партии.

Проблемы во всех больницах и поликлиниках края общие – нехватка кадров, особенно в сёлах. А потому нагрузка у работающих медиков очень высокая. Вопросы есть и по справедливости начисления зарплаты, и по состоянию зданий и оборудования. Эти сложности отметила и главврач поликлиники № 1 Барнаула Елена Азарова. Кстати, она тоже депутат, только Барнаульской городской Думы.

По итогам проверок на федеральном уровне фракция ЛДПР подготовит пакет предложений по совершенствованию системы здравоохранения:

ввести единый для всей страны регламент начисления зарплаты;

ввести систему распределения выпускников медвузов, получивших образование на бюджетной основе;

ввести стимулирующие выплаты для всех специалистов и обеспечить дополнительными социальными гарантиями.

Рейды проходят с 17 по 31 мая 2023 года.

"В первую очередь, нужно ввести единый для всей страны регламент начисления заработной платы медработникам. В том числе единый алгоритм начисления дополнительных стимулирующих выплат. Это позволит ликвидировать большой разрыв в заработных платах медиков в столице и отдалённых территориях. Мы считаем, что врачи и весь медперсонал по всей России достойны высоких зарплат. Оплата труда врача должна быть выше средней заработной платы по региону", – подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время посещения Троицкой городской больницы (Московская область).