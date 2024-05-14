На Алтае молодого иностранца задержали за оправдание террористов

Ему грозит до семи лет лишения свободы

14 мая 2024, 15:20, ИА Амител

В Алтайском крае 20-летнего иностранца задержали за публичное оправдание запрещенной террористической организации, сообщает региональное управление ФСБ.

"Совершил публичное оправдание деятельности международной террористической организации, признанной решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014 террористической, путем проведения бесед, распространения фото и видеоизображений в группах социальных сетей общего доступа", – рассказали в ведомстве.

Молодого человека, проживавшего в Барнауле, заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.