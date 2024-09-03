АлтГТУ открыл двери для студентов из 38 стран мира

Впервые в вуз приедут студенты из Шри-Ланки, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Кении, Бенина и Эритреи

03 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В текущем учебном году Алтайский государственный технический университет примет учащихся из 38 государств. В топ-5 стран по количеству студентов вошли Казахстан, Таджикистан, Китай, Узбекистан и Египет.

Заместитель начальника управления международного образования и сотрудничества Наталья Барышникова рассказала, что образовательные программы АлтГТУ пользуются большим спросом за рубежом.

Вуз активно развивает международное сотрудничество, устанавливая и укрепляя межкультурные и научные связи с иностранными образовательными организациями. Впервые в АлтГТУ приедут студенты из Шри-Ланки, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Кении, Бенина и Эритреи.

Университет продолжит сотрудничество с Вэйхайским профессиональным колледжем КНР, реализуя совместную образовательную программу по направлению "Программная инженерия".

А энергетический факультет АлтГТУ запустит с ним программу по электротехнике.

"Весь прошлый год студенты колледжа из КНР проходили обучение онлайн под руководством наших преподавателей, а в этом году они продолжат обучение уже в качестве студентов нашего университета. Также новым партнером АлтГТУ стал Цзянсийский профессионально-технический институт путей и сообщения КНР", – уточнила Наталья Барышникова.По ее словам, АлтГТУ подписал с ним соглашение о реализации двух образовательных программ: "Строительство дорог и мостов" и "Программная инженерия". С сентября начнется первый этап сотрудничества – обучение студентов, которые еще находятся в Китае. В следующем году они уже будут учиться в АлтГТУ.

Напомним, недавно в АлтГТУ сообщили, что в этом году в вуз поступило около двух тысяч человек.

Для первокурсников прошла торжественная линейка, где прозвучали слова напутствия от преподавателей и ректора университета. Для студентов также организовали праздничную программу, после которой ребята отправились на свои факультеты знакомиться друг с другом, аудиториями и преподавателями.

Иностранных и иногородних студентов разместят в общежитиях университета. О том, как их готовили перед приемом новых жителей, читайте в прошлом материале amic.ru.