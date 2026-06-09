Белые, подберезовики, лисички появились в конце мая — из‑за снежной зимы и теплого марта

09 июня 2026, 09:33, ИА Амител

Белые грибы в тазике / Фото: amic.ru

Грибной сезон в лесах средней полосы России в 2026 году стартовал раньше обычного — об этом заявила в интервью РИА Новости Екатерина Воденеева, заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского.

Эксперт пояснила, что появление первых грибов (белых, подберезовиков и лисичек) в конце мая — начале июня само по себе не является аномалией, ведь в средней полосе РФ боровики традиционно собирают с конца мая до поздней осени, а порой и до первого снега. Тем не менее в текущем году плодоношение началось раньше привычных для грибников сроков.

По словам биолога, время появления грибов напрямую зависит от погодных условий — температуры и количества осадков. Ранний старт сезона в 2026 году обусловлен сочетанием двух ключевых факторов.

Во‑первых, снежная зима обеспечила почву значительным запасом влаги. Во‑вторых, теплые температуры в марте, а затем и в середине мая способствовали активному развитию грибницы и формированию плодовых тел.