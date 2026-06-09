Аномально рано. Грибной сезон в России стартовал раньше обычного в 2026 году
Белые, подберезовики, лисички появились в конце мая — из‑за снежной зимы и теплого марта
09 июня 2026, 09:33, ИА Амител
Грибной сезон в лесах средней полосы России в 2026 году стартовал раньше обычного — об этом заявила в интервью РИА Новости Екатерина Воденеева, заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Николая Лобачевского.
Эксперт пояснила, что появление первых грибов (белых, подберезовиков и лисичек) в конце мая — начале июня само по себе не является аномалией, ведь в средней полосе РФ боровики традиционно собирают с конца мая до поздней осени, а порой и до первого снега. Тем не менее в текущем году плодоношение началось раньше привычных для грибников сроков.
По словам биолога, время появления грибов напрямую зависит от погодных условий — температуры и количества осадков. Ранний старт сезона в 2026 году обусловлен сочетанием двух ключевых факторов.
Во‑первых, снежная зима обеспечила почву значительным запасом влаги. Во‑вторых, теплые температуры в марте, а затем и в середине мая способствовали активному развитию грибницы и формированию плодовых тел.
09:44:42 09-06-2026
Я так понимаю что для Алтая сезон грибов еще не наступил?
12:40:14 09-06-2026
такими темпами на Алтае будут финики цвести