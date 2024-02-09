АЗС "Газпромнефть" предлагает больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов

Оставаться сытым в дороге стало еще проще и выгоднее

09 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KTFZj

Сеть АЗС "Газпромнефть" / Фото предоставлено компанией

В кафе сети АЗС "Газпромнефть" до 29 февраля 2024 года при покупке двух чашек кофе скидка на вторую составит 25%.

Свежесваренный кофе сегодня можно купить более чем на 1280 АЗС сети "Газпромнефть" в России. Клиентам для самостоятельного приготовления доступно около 47 рецептур на обычном и растительном молоке.

При этом каждая шестая чашка кофе, бургер или хот-дог будут бесплатными до конца 2024 года. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться на странице акции в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть". Оно доступно для iOS* и для Android* в Huawei AppGallery* и RuStore*, а также Samsung Galaxy Store*.

С более подробными условиями акций можно ознакомиться по ссылке.

* iOS ("Айос"); Android ("Андройд"); Huawei AppGallery ("Хуавей АпГалери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Гэлакси Стор")

ООО "Газпромнефть-Центр"

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