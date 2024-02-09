АЗС "Газпромнефть" предлагает больше выгоды при покупке кофе, бургеров и хот-догов
Оставаться сытым в дороге стало еще проще и выгоднее
09 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KTFZj
В кафе сети АЗС "Газпромнефть" до 29 февраля 2024 года при покупке двух чашек кофе скидка на вторую составит 25%.
Свежесваренный кофе сегодня можно купить более чем на 1280 АЗС сети "Газпромнефть" в России. Клиентам для самостоятельного приготовления доступно около 47 рецептур на обычном и растительном молоке.
При этом каждая шестая чашка кофе, бургер или хот-дог будут бесплатными до конца 2024 года. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться на странице акции в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть". Оно доступно для iOS* и для Android* в Huawei AppGallery* и RuStore*, а также Samsung Galaxy Store*.
С более подробными условиями акций можно ознакомиться по ссылке.
* iOS ("Айос"); Android ("Андройд"); Huawei AppGallery ("Хуавей АпГалери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Гэлакси Стор")
ООО "Газпромнефть-Центр"Реклама
11:39:15 09-02-2024
Превратили АЗС в рыгаловки.
11:42:55 09-02-2024
ну и делали бы свои жральни на трассах. в городе и так полно мест где можно перекусить, а тут из за изголодавшихся в очередях стоять приходится.
14:47:21 09-02-2024
Заправка через приложение самая быстрая, только стоящие в очереди водители иногда задают вопросы: "Ты чё копаешься в телефоне?". Через приложение с операциями в телефоне и заправкой примерно 40 литров уходит максимум 3 минуты.