Барнаул вошёл в список лидеров по развитию государственно-частного партнёрства

В городе успешно реализуют семь концессионных соглашений на сумму 3,9 миллиарда рублей в сфере спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

01 июня 2023, 18:38, ИА Амител

Фото: Михаил Хаустов / barnaul.org

Барнаул вошёл в число лидеров рейтинга городов России по уровню развития государственно-частного партнерства. Соответствующий список предоставил Национальный центр государственно-частного партнёрства. Кроме Барнаула в нём оказались Бийск и Рубцовск.

Главная цель рейтинга – оценка эффективности привлечения частных инвестиций в проекты по развитию инфраструктуры и тиражирование практик в этой сфере.

Барнаул с момента прошлого рейтинга поднялся на пять позиций и занял пятое место. Пресс-служба правительства Алтайского края отметила, что в городе успешно реализуют семь концессионных соглашений на сумму 3,9 миллиарда рублей в сфере спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Первые четыре места заняли Южно-Сахалинск, Сургут, Воронеж и Пермь. Бийск с четырьмя проектами находится на 80-м месте, а Рубцовск с одним – на 123-м.