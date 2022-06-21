В Барнауле отремонтируют улицу 5-ю Западную за 11,1 млн рублей

В Барнауле улицу 5-ю Западную отремонтируют за 11,1 млн рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожные работы проведут в границах улиц Эмилии Алексеевой и Германа Титова.

Рабочие планируют уложить два слоя асфальта, починить колодцы, установить бордюры, восстановить тротуары и парковки, а также создать искусственные неровности — «лежачих полицейских».

Всего в 2022 году по проекту «Безопасные качественные дороги» в краевой столице отремонтируют 19 участков дорог общей протяженностью более 25 километров. После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 74,4% до 77,23%.