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Барнаульцы пожаловались на огромную гору мусора

В комментариях отметили, что отходы вывезли 2 декабря

02 декабря 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В барнаульском микрорайоне Новосиликатный пожаловались на огромную гору мусора, сообщает "В курсе 22".

По словам местных жителей, отходы не вывозят отсюда уже вторую неделю, и "никто не принимает никаких мер".

В комментариях позднее отметили, что отходы по итогу вывезли днем 2 декабря.

В конце ноября барнаульцы жаловались на большое количество мусора по улице Кулундинской.

Барнаул мусор

Комментарии 3

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Дмитрий

12:29:52 03-12-2023

Пожаловались! Пожаловались! Пожаловались!))) и так каждый божий день) ну и народ пошел.

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Гость

14:04:37 03-12-2023

Дмитрий (12:29:52 03-12-2023) Пожаловались! Пожаловались! Пожаловались!))) и так каждый бо... Как будто не они туда мусор кидали)

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Гость

10:17:36 04-12-2023

Фига се жрать? я раз в неделю мусор один пакет выношу. и нет не воняет.

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