Барнаульцы пожаловались на огромную гору мусора

В комментариях отметили, что отходы вывезли 2 декабря

02 декабря 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В барнаульском микрорайоне Новосиликатный пожаловались на огромную гору мусора, сообщает "В курсе 22".

По словам местных жителей, отходы не вывозят отсюда уже вторую неделю, и "никто не принимает никаких мер".

В комментариях позднее отметили, что отходы по итогу вывезли днем 2 декабря.

В конце ноября барнаульцы жаловались на большое количество мусора по улице Кулундинской.