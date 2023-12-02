Барнаульцы пожаловались на огромную гору мусора
В комментариях отметили, что отходы вывезли 2 декабря
02 декабря 2023, 22:00, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В барнаульском микрорайоне Новосиликатный пожаловались на огромную гору мусора, сообщает "В курсе 22".
По словам местных жителей, отходы не вывозят отсюда уже вторую неделю, и "никто не принимает никаких мер".
В комментариях позднее отметили, что отходы по итогу вывезли днем 2 декабря.
В конце ноября барнаульцы жаловались на большое количество мусора по улице Кулундинской.
12:29:52 03-12-2023
Пожаловались! Пожаловались! Пожаловались!))) и так каждый божий день) ну и народ пошел.
14:04:37 03-12-2023
Дмитрий (12:29:52 03-12-2023) Пожаловались! Пожаловались! Пожаловались!))) и так каждый бо... Как будто не они туда мусор кидали)
10:17:36 04-12-2023
Фига се жрать? я раз в неделю мусор один пакет выношу. и нет не воняет.