Барнаулец зарезал возлюбленную за то, что она не сказала, куда пошла

Убийство произошло днём 12 марта

14 марта 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

41-летний житель Барнаула зарезал сожительницу, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился днём 12 марта. Горожанин распивал спиртное с 48-летней возлюбленной, а после того как уснул, женщина стала переодеваться.

"Сожитель проснулся и поинтересовался, куда уходит его возлюбленная. Не получив ответа, он из ревности взял кухонный нож, которым нанёс ранение в область шеи потерпевшей. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.