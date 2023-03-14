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Барнаулец зарезал возлюбленную за то, что она не сказала, куда пошла

Убийство произошло днём 12 марта

14 марта 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

41-летний житель Барнаула зарезал сожительницу, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился днём 12 марта. Горожанин распивал спиртное с 48-летней возлюбленной, а после того как уснул, женщина стала переодеваться.

"Сожитель проснулся и поинтересовался, куда уходит его возлюбленная. Не получив ответа, он из ревности взял кухонный нож, которым нанёс ранение в область шеи потерпевшей. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии 5

  • Нельзя верить эти вашим геронтофилам... ишь чего, на 7 лет бабуся его старше!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, и что? у моего одноклассника жена на 8 лет старшею Выглядит получше наших одноклассниц и коллег
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вы, вероятно, думаете, что и потерпевшая была прекрасна, как Вупи Голдберг? Я так думаю, неа... алкашке все возрасты покорны...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну почему-то ее молодой возлюбленный приревновал. Значит хороша собой несмотря на пьянство
    14 марта, Гость   Ответить
  • Не красивых женщин не бывает. Бывает мало водки
    14 марта, Гость   Ответить
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