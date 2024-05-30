Барнаульский учебный центр противопожарной службы опубликовал отчет о работе

Это отчет о деятельности за 2023 год

30 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Отчет. Документы / Фото: rawpixel.com on Freepik

ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр Федеральной противопожарной службы опубликовал отчет о деятельности и использовании закрепленного за ним государственного имущества в 2023 году.

Центр ФПС занимается профессиональной подготовкой и повышением квалификации в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах. Здесь готовят сотрудников, военнослужащих, гражданских служащих и работников системы МЧС России, федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций.

Опубликование отчета – обязательное требование сразу нескольких нормативных актов. Это ФЗ от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (п. 10 ст. 2). А также правила опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденных постановлением правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 684 (п. 4). Требования об опубликовании содержатся и в приказе МЧС России от 31 июля 2023 г. № 790 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет МЧС России, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества".

Отчет в полном объеме размещен по ссылке.