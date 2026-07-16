Барнаульская горэлектросеть напоминает о передаче показаний приборов учета
Своевременная передача показаний — залог точности расчета суммы платежа
16 июля 2026, 10:55, ИА Амител
Барнаульская горэлектросеть принимает показания электросчетчика с 21-го по 25-е число. Передать их можно любым из следующих способов:
- по телефону горячей линии 999-620, который работает с 7 до 22 часов без перерыва на обед;
- по двум номерам автоматического сервиса — 999-610 и 501-650.
По номеру 999-610 робот попросит вас перевести телефон в тоновый режим и набрать на клавиатуре номер лицевого счета, нажать "#", затем набрать показания, нажать "#". А по номеру 501-650 данные нужно будет продиктовать, робот распознает вашу речь.
Также данные можно передать на сайте bges.ru при помощи кнопки "Передать показания". После ввода лицевого счета и фамилии данные будут переданы автоматически.
Еще один способ: при помощи письма на электронную почту energy@bges.ru. Нужно обязательно оформить тему письма без пробелов следующим образом: номер лицевого счета*ПИН-код(4 цифры)*Показания#.
Своевременная передача показаний — залог точности расчета суммы платежа.
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