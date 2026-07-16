Своевременная передача показаний — залог точности расчета суммы платежа

16 июля 2026, 10:55, ИА Амител

Приборы учета / Фото: предоставлено БГЭС

Барнаульская горэлектросеть принимает показания электросчетчика с 21-го по 25-е число. Передать их можно любым из следующих способов:

по телефону горячей линии 999-620 , который работает с 7 до 22 часов без перерыва на обед;

, который работает с 7 до 22 часов без перерыва на обед; по двум номерам автоматического сервиса — 999-610 и 501-650.

По номеру 999-610 робот попросит вас перевести телефон в тоновый режим и набрать на клавиатуре номер лицевого счета, нажать "#", затем набрать показания, нажать "#". А по номеру 501-650 данные нужно будет продиктовать, робот распознает вашу речь.

Также данные можно передать на сайте bges.ru при помощи кнопки "Передать показания". После ввода лицевого счета и фамилии данные будут переданы автоматически.

Еще один способ: при помощи письма на электронную почту energy@bges.ru. Нужно обязательно оформить тему письма без пробелов следующим образом: номер лицевого счета*ПИН-код(4 цифры)*Показания# .

Своевременная передача показаний — залог точности расчета суммы платежа.

Фото предоставлено БГЭС