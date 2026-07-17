Григорий Лепс посочувствовал россиянам с зарплатой в 300 тысяч рублей

Особенно он пожалел родителей с таким доходом

17 июля 2026, 13:00, ИА Амител

Григорий Лепс / Фото: социальные сети певца

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Эмина Агаларова, Григорий Лепс посочувствовал россиянам с зарплатой 200–300 тыс. рублей.

«Есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тыс. рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — отметил певец.

Есть также семьи, где отдельные члены зарабатывают миллион долларов в день, добавил Лепс. Но даже такие доходы не всегда удовлетворяют их потребности.