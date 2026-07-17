НОВОСТИОбщество

Григорий Лепс посочувствовал россиянам с зарплатой в 300 тысяч рублей

Особенно он пожалел родителей с таким доходом

17 июля 2026, 13:00, ИА Амител

Григорий Лепс / Фото: социальные сети певца
Григорий Лепс / Фото: социальные сети певца

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Эмина Агаларова, Григорий Лепс посочувствовал россиянам с зарплатой 200–300 тыс. рублей. 

«Есть семьи, и таких большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тыс. рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — отметил певец.

Есть также семьи, где отдельные члены зарабатывают миллион долларов в день, добавил Лепс. Но даже такие доходы не всегда удовлетворяют их потребности.

Знаменитости
       

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

13:04:32 17-07-2026

Есть те кто умудряется и на 150 жить. Не пошикуешь что тут скажешь

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:04:59 17-07-2026

"Рюмка водки на столе" спел, миллион упал в карман. Где уж понять народ

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:10 17-07-2026

пожалел волк кобылу оставил хвост да гриву

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
медведь-шатун

13:08:33 17-07-2026

Как же далеки эти "народные" кревляки!!!, хоть бы молчал в тряпочку....

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:52 17-07-2026

Не тех пожалел!!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:25:58 17-07-2026

Это где такие зарплаты? В Барнауле точно нету если ты не начальник крупной отрасли или завода.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:48 17-07-2026

гость (13:25:58 17-07-2026) Это где такие зарплаты? В Барнауле точно нету если ты не нач... и хорошо, что вы не знаете как заработать, а то мне не хватит. ххахаха

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:28 17-07-2026

гость (13:25:58 17-07-2026) Это где такие зарплаты? В Барнауле точно нету если ты не нач... за всех не надо говорить. Те, кто умеет работать руками или головой столько и зарабатывают в Барнауле. Три четверти знакомых такие. Причем не начальники. А оставшаяся четверть это халявщики, хитровыделанные и ленивые

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:36 17-07-2026

Надо уметь "зарабатывать" деньги.Перекладывать из большого кошелька в более маленькие. А то люди не поймут, хотя демократия. То есть власть народа

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:01 17-07-2026

А он че сразу родился с зп в миллионы за месяц? Пусть вспомнит времена когда в кафешках пел, там че тыщи 2 получал

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:39 17-07-2026

попутал с перепою циферки - нолики добавил

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:06:27 17-07-2026

Ой, алкаш-выпендрёжник. Забыл как пел за рюмку водки на столе и пожрать?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:34 17-07-2026

Наверное, имел в виду годовой доход. 300/12=25 тыс. в месяц.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:07 17-07-2026

вот именно, у нас 4 человека, траты в среднем 700 в мес., причем сложно снимать деньги, не более 300 в сбере, почему такое ущемление жителей?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:30 17-07-2026

Выжил из ума. И уже " не петь не свистеть". Неприятный тип, кто за это деньги платит?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:38 17-07-2026

Скотч поможет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:43 17-07-2026

вот именно, у нас 4 человека, траты в среднем 700 в мес., причем сложно снимать деньги, не более 300 в сбере, почему такое ущемление жителей?

Что вы тут людей заводите... нолик -то уберите.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров