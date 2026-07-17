Инициатива нацелена на поддержку работников в возрасте до 35 лет, трудоустроенных по специальности, и предполагает предоставление социального налогового вычета по НДФЛ

17 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Молодой специалист / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой, предлагающей наделить регионы правом устанавливать налоговый вычет для молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Это касается медиков, учителей, работников культуры и науки, которые трудятся по своей специальности, пишет РИА Новости.

17 июля документ будет рассмотрен в парламенте. Инициативу также поддержал депутат от "Справедливой России" Александр Ремезков.

«Законопроект позволяет регионам вводить налоговые льготы для граждан со средним или профессиональным образованием, занятых в указанных сферах, при условии, что они работают в своей области и не достигли 35 лет», — сообщается в документе.

Размеры вычета, перечень должностей и дополнительные условия, такие как стаж или период проживания в регионе, будут определяться региональными властями.

Миронов отметил, что региональные парламенты самостоятельно установят размер вычета, список должностей и профессий, имеющих право на льготу. А также смогут вводить дополнительные требования, включая стаж работы или период проживания в субъекте.