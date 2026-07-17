Предпринимательница из Рубцовска открыла онлайн-сервис для местного бизнеса

Виктория Цапенко создала региональный маркетплейс, где есть не только товары, но и услуги

17 июля 2026, 11:10, ИА Амител

Виктория Цапенко / Фото: Аурика Минтеску

После пандемии покупатели привыкли заказывать товары, еду и услуги через интернет. Для небольших компаний такой переход принес новые возможности и новые расходы. Крупные маркетплейсы дают доступ к широкой аудитории, но предпринимателям приходится учитывать комиссии и чужие правила. При этом собственный сайт или приложение есть далеко не у каждой местной компании. Героиня спецпроекта amic.ru "Жить по-новому", руководитель рекламного агентства и многодетная мама из Рубцовска Виктория Цапенко решила собрать предложения локального бизнеса в одном сервисе. Ее проект объединяет товары, готовую еду, услуги, развлечения и недвижимость.

Город в онлайне

Виктория занимается бизнесом с 2014 года. Сейчас ее основное направление — рекламное агентство. Оно работает с заказчиками из разных регионов России и стран СНГ, но команда остается в родном городе.

Мысль о цифровом сервисе появилась после того, как все больше клиентов начали переходить в онлайн. По словам Виктории, многие региональные компании не имеют собственных интернет-магазинов, хотя покупатели уже привыкли оформлять заказы через телефон.

«Для меня самая главная задача — создать цифровую среду для предпринимателей Алтайского края и Республики Алтай», — говорит Цапенко.

Проект она запустила около года назад. Предпринимательница описывает идею короткой формулой: "Весь город в одном приложении". В сервисе собраны не только товары, но также услуги, кафе и рестораны, развлекательные заведения и объекты недвижимости.

Как предприниматель Виктория Цапенко осознает: небольшим компаниям перед запуском своего дела часто не хватает знаний, расчетов и понимания рынка.

Одной рекламы недостаточно: нужно понимать клиента, считать расходы и выбирать подходящие инструменты продвижения. Маркетплейс в этой системе становится не заменой самостоятельной работе, а еще одним способом рассказать о себе и принимать заказы.

Размещение в сервисе платное, но для Виктории это не просто бизнес. Она уверена, что общая цифровая система поможет небольшим компаниям сократить расходы на создание собственных сайтов и программ лояльности.

«Я живу в Рубцовске, люблю Алтай и не собираюсь никуда уезжать, хотя предложения такие были. Мне хочется, чтобы развивался наш город, регион, чтобы людям хотелось здесь жить. А для этого надо развивать местный бизнес», — говорит Виктория.

Когда проект расширится на Алтайский край и Республику Алтай, управленческую команду планируют сохранить в Рубцовске. Виктория не хочет переносить бизнес в крупный город только ради масштаба. Ее интересует модель, при которой современные сервисы и рабочие места появляются в родном городе.

От бизнеса к общественным вопросам

Сейчас Виктория Цапенко выходит на новый уровень — вместе с предпринимателями и активистами партии "Новые люди" она обсуждает и другие идеи, которые, по ее мнению, могут помочь местным организациям расти и развиваться.

Для нее жить по-новому — значит не ждать, пока цифровые решения придут из столицы, а пробовать создавать их в своем городе. Участие в общественных делах начинается не с больших заявлений, а с готовности замечать проблемы рядом и искать для них практичные решения. Когда жители, предприниматели и общественные объединения включаются в разговор о развитии города, у местных инициатив появляется больше шансов перейти от идеи к конкретным действиям.