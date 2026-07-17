Показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда импорт оценивался в 96,3 тысячи долларов

17 июля 2026, 12:44, ИА Амител

Сыр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С начала года США значительно увеличили импорт российского сыра. РИА Новости, опираясь на данные американской статслужбы, подсчитало, что стоимость этих закупок достигла 134 тысяч долларов, и это стало рекордом.

«За первые пять месяцев года импорт российского сыра в США вырос в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Тогда закупки составили 96,3 тысячи долларов, а сейчас — 133,8 тысячи. Таким образом, импорт российского сыра достиг максимального уровня с 1992 года», — отмечает агентство.

Общий объем закупок сыра в США за этот период впечатляет. Лидерами по поставкам стали Италия (210,8 миллиона долларов), Франция (121 миллион) и Испания (47,8 миллиона). Российский сыр занял менее 1% от всего импорта, что показывает его незначительное влияние на рынок.

Ранее сообщалось, что в России создали сыры с высоким содержанием витаминов и минералов.