НОВОСТИЭкономика

США нарастили импорт российского сыра до рекордного уровня

Показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда импорт оценивался в 96,3 тысячи долларов

17 июля 2026, 12:44, ИА Амител

Сыр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Сыр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С начала года США значительно увеличили импорт российского сыра. РИА Новости, опираясь на данные американской статслужбы, подсчитало, что стоимость этих закупок достигла 134 тысяч долларов, и это стало рекордом.

«За первые пять месяцев года импорт российского сыра в США вырос в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Тогда закупки составили 96,3 тысячи долларов, а сейчас — 133,8 тысячи. Таким образом, импорт российского сыра достиг максимального уровня с 1992 года», — отмечает агентство.

Общий объем закупок сыра в США за этот период впечатляет. Лидерами по поставкам стали Италия (210,8 миллиона долларов), Франция (121 миллион) и Испания (47,8 миллиона). Российский сыр занял менее 1% от всего импорта, что показывает его незначительное влияние на рынок.

Ранее сообщалось, что в России создали сыры с высоким содержанием витаминов и минералов.

Сыр / Изображение сгенерировано

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США Россия Продукты Импорт
       

Комментарии 10

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Мусик

12:51:17 17-07-2026

думаю это излишки которые мы прожрать не можем и даже пенсионеры от этого дешевейшего твёрдого сыра отказываются.

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Акакий

15:47:22 17-07-2026

Мусик (12:51:17 17-07-2026) думаю это излишки которые мы прожрать не можем и даже пенсио... От какого это твёрдого, да ещё дешёвейшего сыра пенсионеры отказываются?Отказываются ,потому что покупать не за что,а не потому что он не устраивает их чем то.На землю опустись,погляди вокруг себя.

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Мусик

15:57:14 17-07-2026

Акакий (15:47:22 17-07-2026) От какого это твёрдого, да ещё дешёвейшего сыра пенсионеры о... у вас от пережора сыра чуйство йумора отмерло?

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Акакий

16:11:01 17-07-2026

Мусик (15:57:14 17-07-2026) у вас от пережора сыра чуйство йумора отмерло?... Точно,так и есть,угадал.

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Гость

10:34:39 18-07-2026

Мусик (15:57:14 17-07-2026) у вас от пережора сыра чуйство йумора отмерло?... Вы же тут вроде раньше писали, что весь сыр из пальмы. Что-то пошло не так и теперь виноваты пенсионеры?

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Гость

12:59:38 17-07-2026

"Показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда импорт оценивался в 96,3 тысячи долларов"----------- Рост не о чем, но для пропаганды, как курица снесшая очередное яйцо.

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Гость

13:01:05 17-07-2026

Идет война, а мы их кормим!

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медведь-шатун

13:11:56 17-07-2026

Просто хороший сыр нам Россиянам не по карману, зачем он нам, не для того фермерство поднимаем - чтобы Россию кормить - хозяев надо обеспечить, а мы уж как нибудь на пластилине второсортном перебьемся, хотя на него тоже цена не малая....

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Гость

14:28:01 17-07-2026

Сыр в обмен на санкции

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Гость

16:21:29 17-07-2026

на каком основании врагу продается наш продукт?! шк

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