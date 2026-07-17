США нарастили импорт российского сыра до рекордного уровня
Показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда импорт оценивался в 96,3 тысячи долларов
17 июля 2026, 12:44, ИА Амител
С начала года США значительно увеличили импорт российского сыра. РИА Новости, опираясь на данные американской статслужбы, подсчитало, что стоимость этих закупок достигла 134 тысяч долларов, и это стало рекордом.
«За первые пять месяцев года импорт российского сыра в США вырос в 1,4 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Тогда закупки составили 96,3 тысячи долларов, а сейчас — 133,8 тысячи. Таким образом, импорт российского сыра достиг максимального уровня с 1992 года», — отмечает агентство.
Общий объем закупок сыра в США за этот период впечатляет. Лидерами по поставкам стали Италия (210,8 миллиона долларов), Франция (121 миллион) и Испания (47,8 миллиона). Российский сыр занял менее 1% от всего импорта, что показывает его незначительное влияние на рынок.
Ранее сообщалось, что в России создали сыры с высоким содержанием витаминов и минералов.
12:51:17 17-07-2026
думаю это излишки которые мы прожрать не можем и даже пенсионеры от этого дешевейшего твёрдого сыра отказываются.
15:47:22 17-07-2026
Мусик (12:51:17 17-07-2026) думаю это излишки которые мы прожрать не можем и даже пенсио... От какого это твёрдого, да ещё дешёвейшего сыра пенсионеры отказываются?Отказываются ,потому что покупать не за что,а не потому что он не устраивает их чем то.На землю опустись,погляди вокруг себя.
15:57:14 17-07-2026
Акакий (15:47:22 17-07-2026) От какого это твёрдого, да ещё дешёвейшего сыра пенсионеры о... у вас от пережора сыра чуйство йумора отмерло?
16:11:01 17-07-2026
Мусик (15:57:14 17-07-2026) у вас от пережора сыра чуйство йумора отмерло?... Точно,так и есть,угадал.
10:34:39 18-07-2026
Мусик (15:57:14 17-07-2026) у вас от пережора сыра чуйство йумора отмерло?... Вы же тут вроде раньше писали, что весь сыр из пальмы. Что-то пошло не так и теперь виноваты пенсионеры?
12:59:38 17-07-2026
"Показатель вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда импорт оценивался в 96,3 тысячи долларов"----------- Рост не о чем, но для пропаганды, как курица снесшая очередное яйцо.
13:01:05 17-07-2026
Идет война, а мы их кормим!
13:11:56 17-07-2026
Просто хороший сыр нам Россиянам не по карману, зачем он нам, не для того фермерство поднимаем - чтобы Россию кормить - хозяев надо обеспечить, а мы уж как нибудь на пластилине второсортном перебьемся, хотя на него тоже цена не малая....
14:28:01 17-07-2026
Сыр в обмен на санкции
16:21:29 17-07-2026
на каком основании врагу продается наш продукт?! шк