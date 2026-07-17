В Барнауле временно ограничат движение на одном участке и изменят маршруты трамваев

Меры будут действовать 18 июля

17 июля 2026, 14:55, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле временно ограничат движение на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова, сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству и транспорту города.

Специалисты приступят к укладке асфальта на трамвайном переезде. Из-за ремонта с 10:00 изменится движение трамваев № 2, 9 и 10 и автобуса № 6.

Временные маршруты

Трамвай № 2: ст. Пивзавод — ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — Поток (в обратном направлении тем же маршрутом).

Трамвай № 9: ст. Докучаево — ул. Попова — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево.

Трамвай № 10: ст. Пивзавод — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ст. Пивзавод.

Автобус № 6 (при следовании на конечный остановочный пункт "Элеватор"): при движении по ул. Юрина до перекрестка с ул. Попова — ул. Юрина — ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений.

Возобновить движение всех видов транспорта на участке планируют до 00:00 19 июля.