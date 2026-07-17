Сотрудники "Лесной сказки" помогли бабушке в инвалидном кресле попасть в поликлинику

Женщина более двух лет не была на улице

17 июля 2026, 15:30, ИА Амител

Нина Ивановна, которой помогли сотрудники зоопарка / Фото: скриншот видео

Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" помогли бабушке, передвигающейся в инвалидном кресле, попасть в поликлинику, сообщает Barnaul 22.

Паблик реализует проект помощи пожилым людям с инвалидностью. К ним поступила заявка: сопроводить Нину Ивановну до больницы. Для этого нужно было спустить ее в инвалидной коляске с третьего этажа, отвезти на процедуры, а затем поднять домой.

Помочь Нине Ивановне вызвались сотрудники зоопарка.

В кабинете травматолога кресло женщины не прошло в дверной проем. И тогда врач вышел и стал работать с пациенткой, чутко и внимательно, рассказали в Max-канале. Он помог сделать в этот же день рентген и узнал, как много сложностей возникло при доставке пенсионерки в поликлинику. Нина Ивановна распереживалась, и тогда медсестра из того же кабинета вынесла ей воды.

«На рентген бабушку помогли занести пациенты медучреждения, потом вынесли назад и посадили в кресло. Женщина из очереди помогла одеть нашу пациентку», — сообщили в посте.

Как выяснилось, в Барнауле очень сложно передвигаться на коляске: бордюры в некоторых местах настолько высокие, что приходилось прикладывать недюжинную силу, рассказали волонтеры. Но на помощь приходили прохожие.

«Нина Ивановна уже более двух лет была на улице, а сегодня такое мини-путешествие! Плюс в завершение дня нас к себе пригласила администрация зоопарка. Бабушка была в восторге: рассматривала животных и птиц, фотографировалась и светилась от счастья. До дома нас доставили все те же сотрудники зоопарка», — рассказали участники проекта.

Организаторы проекта поблагодарили сотрудников зоопарка и поликлиники № 9.