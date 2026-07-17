Сотрудники "Лесной сказки" помогли бабушке в инвалидном кресле попасть в поликлинику
Женщина более двух лет не была на улице
17 июля 2026, 15:30, ИА Амител
Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" помогли бабушке, передвигающейся в инвалидном кресле, попасть в поликлинику, сообщает Barnaul 22.
Паблик реализует проект помощи пожилым людям с инвалидностью. К ним поступила заявка: сопроводить Нину Ивановну до больницы. Для этого нужно было спустить ее в инвалидной коляске с третьего этажа, отвезти на процедуры, а затем поднять домой.
Помочь Нине Ивановне вызвались сотрудники зоопарка.
В кабинете травматолога кресло женщины не прошло в дверной проем. И тогда врач вышел и стал работать с пациенткой, чутко и внимательно, рассказали в Max-канале. Он помог сделать в этот же день рентген и узнал, как много сложностей возникло при доставке пенсионерки в поликлинику. Нина Ивановна распереживалась, и тогда медсестра из того же кабинета вынесла ей воды.
«На рентген бабушку помогли занести пациенты медучреждения, потом вынесли назад и посадили в кресло. Женщина из очереди помогла одеть нашу пациентку», — сообщили в посте.
Как выяснилось, в Барнауле очень сложно передвигаться на коляске: бордюры в некоторых местах настолько высокие, что приходилось прикладывать недюжинную силу, рассказали волонтеры. Но на помощь приходили прохожие.
«Нина Ивановна уже более двух лет была на улице, а сегодня такое мини-путешествие! Плюс в завершение дня нас к себе пригласила администрация зоопарка. Бабушка была в восторге: рассматривала животных и птиц, фотографировалась и светилась от счастья. До дома нас доставили все те же сотрудники зоопарка», — рассказали участники проекта.
Организаторы проекта поблагодарили сотрудников зоопарка и поликлиники № 9.
16:00:07 17-07-2026
ну всё - теперь каждый день будете, тимуровцы.
вы попали, животнолюбы!
16:58:11 17-07-2026
Мусик (16:00:07 17-07-2026) ну всё - теперь каждый день будете, тимуровцы.вы попали,... Если вы окажитесь в опасной ситуации и попросите нас мы вам обязательно поможем. Меня мама так как учила. И это не обсуждается. Это делается всегда от души. А то,что кто то в знак благодарности где то что пишет,это вопрос не к нам. Будьте добрее к людям вокруг вас.
17:47:25 17-07-2026
Сергей Писарев (16:58:11 17-07-2026) Если вы окажитесь в опасной ситуации и попросите нас мы вам ... Одной бабушке помогли - молодцы.
А с этим что делать? : """Как выяснилось, в Барнауле очень сложно передвигаться на коляске: бордюры в некоторых местах настолько высокие, что приходилось прикладывать недюжинную силу"""
18:04:07 17-07-2026
Сергей Писарев (16:58:11 17-07-2026) Если вы окажитесь в опасной ситуации и попросите нас мы вам ... Я очень добрый эпизодически и по обстоятельствам.
Главное чтобы в привычку не вошло - а в данной ситуации я вижу разовую акцию и непонятно как в принципе такую ситуацию решать.
14:05:50 18-07-2026
Musik (18:04:07 17-07-2026) Я очень добрый эпизодически и по обстоятельствам. Главно... Мусик, подумай и найди решение. или ты предпочитаешь решать все проблемы чужими руками?
18:19:48 17-07-2026
Сергей Писарев (16:58:11 17-07-2026) Если вы окажитесь в опасной ситуации и попросите нас мы вам ... я прослезилась от этой истории.
очень жалко таких старичков. спасибо вам! ❤