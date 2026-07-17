Поиски двух пропавших на Катуни мужчин продолжаются

Спасатели обследуют десятки километров

17 июля 2026, 13:35, ИА Амител

Поиски пропавших мужчин на Катуни / Фото: МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай продолжаются поиски двух мужчин, пропавших на Катуни, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Спасатели обследуют 78-километровый участок акватории и береговой линии — от места происшествия до моста через реку в селе Платово Алтайского края.

К операции привлечены Алтайский поисково-спасательный отряд МЧС России, отряд КУ РА "УГОЧС и ПБ в Республике Алтай", личный состав Росгвардии и МВД, а также волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Пока поиски результатов не дали. В МЧС по Республике Алтай просят местных жителей быть осторожными на воде.