Поиски двух пропавших на Катуни мужчин продолжаются
Спасатели обследуют десятки километров
17 июля 2026, 13:35, ИА Амител
Поиски пропавших мужчин на Катуни / Фото: МЧС по Республике Алтай
В Республике Алтай продолжаются поиски двух мужчин, пропавших на Катуни, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Спасатели обследуют 78-километровый участок акватории и береговой линии — от места происшествия до моста через реку в селе Платово Алтайского края.
К операции привлечены Алтайский поисково-спасательный отряд МЧС России, отряд КУ РА "УГОЧС и ПБ в Республике Алтай", личный состав Росгвардии и МВД, а также волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Пока поиски результатов не дали. В МЧС по Республике Алтай просят местных жителей быть осторожными на воде.
16:15:02 17-07-2026
ну очевидно, что если и удастся найти, то только тела где-то в Оби. Законная природная дань реке от неосмотрительных