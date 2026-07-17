НОВОСТИПроисшествия

В Курске собака, одурманенная запахом пирожка, украла у женщины сумку с деньгами

На место "преступления" прибыли сотрудники следственно-оперативной группы

17 июля 2026, 15:16, ИА Амител

В Курске собака украла у женщины сумку с деньгами и документами. Оказалось, что пса привлек запах пирожка, который лежал внутри, сообщают "Вести".

Сотрудники следственно-оперативной группы изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге обнаружили унесенное имущество на противоположной стороне улицы.

Ранее в Кирове полицейская собака оперативно нашла похищенную в магазине водку.

забавные истории Собаки
       

Комментарии 7

Avatar Picture
гость

15:21:12 17-07-2026

Ещё и оглядывается, понимает ведь, что ворует. Кошелёк, кошелёк, какой кошелёк?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:05:22 17-07-2026

гость (15:21:12 17-07-2026) Ещё и оглядывается, понимает ведь, что ворует. Кошелёк, к... Рецидивистка.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:21:35 17-07-2026

пирожок явно с маком.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:42 17-07-2026

Специально натренированная собака воровать сумки - просто в этот раз что то сорвалось(

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:59 17-07-2026

собаку теперь посадят лет на 5 !

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

16:07:30 17-07-2026

Гость (15:56:59 17-07-2026) собаку теперь посадят лет на 5 !... Не... условкой отделается, т.к. не успела бабки потратить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:51:01 18-07-2026

Гость (15:56:59 17-07-2026) собаку теперь посадят лет на 5 !... Зачем? Собаку в расход!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров