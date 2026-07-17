В Курске собака, одурманенная запахом пирожка, украла у женщины сумку с деньгами

На место "преступления" прибыли сотрудники следственно-оперативной группы

17 июля 2026, 15:16, ИА Амител

В Курске собака украла у женщины сумку с деньгами и документами. Оказалось, что пса привлек запах пирожка, который лежал внутри, сообщают "Вести".

Сотрудники следственно-оперативной группы изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге обнаружили унесенное имущество на противоположной стороне улицы.

Ранее в Кирове полицейская собака оперативно нашла похищенную в магазине водку.