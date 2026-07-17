В Курске собака, одурманенная запахом пирожка, украла у женщины сумку с деньгами
На место "преступления" прибыли сотрудники следственно-оперативной группы
17 июля 2026, 15:16, ИА Амител
В Курске собака украла у женщины сумку с деньгами и документами. Оказалось, что пса привлек запах пирожка, который лежал внутри, сообщают "Вести".
Сотрудники следственно-оперативной группы изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге обнаружили унесенное имущество на противоположной стороне улицы.
Ранее в Кирове полицейская собака оперативно нашла похищенную в магазине водку.
15:21:12 17-07-2026
Ещё и оглядывается, понимает ведь, что ворует. Кошелёк, кошелёк, какой кошелёк?
18:05:22 17-07-2026
гость (15:21:12 17-07-2026) Ещё и оглядывается, понимает ведь, что ворует. Кошелёк, к... Рецидивистка.
15:21:35 17-07-2026
пирожок явно с маком.
15:44:42 17-07-2026
Специально натренированная собака воровать сумки - просто в этот раз что то сорвалось(
15:56:59 17-07-2026
собаку теперь посадят лет на 5 !
16:07:30 17-07-2026
Гость (15:56:59 17-07-2026) собаку теперь посадят лет на 5 !... Не... условкой отделается, т.к. не успела бабки потратить
10:51:01 18-07-2026
Гость (15:56:59 17-07-2026) собаку теперь посадят лет на 5 !... Зачем? Собаку в расход!