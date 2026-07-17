Как сэкономить на электроотоплении дома, раскрыл эксперт
Россиянам советуют использовать "мостики холода"
17 июля 2026, 13:55, ИА Амител
Чтобы сэкономить на электроотоплении дома, нужно помнить о нескольких способах, рассказала РИА Новости ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова.
«Сэкономить при электроотоплении в загородном доме вполне реально, если следовать принципу: чем меньше тепла уходит наружу, тем меньше счет. Наиболее действенные меры — качественное утепление дома, установка программируемых термостатов и погодозависимой автоматики, переход на тепловой насос вместо прямого электрического отопления, а также использование многотарифного учета с переносом части потребления на ночные часы», — рекомендует она.
Специалист объяснила, что непрерывная работа котла чаще всего вызвана интенсивной потерей тепла через ограждающие конструкции. Чтобы снизить нагрузку на систему отопления и сэкономить ресурсы, необходимо провести комплексную теплоизоляцию:
- фасад, чердак и фундамент — утеплить основные поверхности дома;
- окна и двери — заменить старые рамы на энергоэффективные стеклопакеты и обновить уплотнители для устранения сквозняков;
- "мостики холода" — выявить скрытые утечки в стыках плит и углах здания с помощью тепловизора.
Отдельного внимания заслуживает вентиляция: через вытяжные каналы может уходить до 12% накопленного тепла. Решением станет монтаж приточно-вытяжной системы.
Кроме того, эксперт рекомендует установить терморегуляторы на радиаторы. Это предотвратит перегрев помещений и избыточный расход энергии.
«Не берите котел с запасом мощности — это ведет к частому включению-выключению и перерасходу. Лучше сделать точный расчет теплопотерь дома с инженером. Для ванной или прихожей можно использовать теплый пол или инфракрасные панели, чтобы не греть весь дом равномерно. Если дом большой, разделите систему на зоны. Отапливайте только те помещения, которыми пользуетесь в данный момент», — добавила Безрукова.
В комплексе такие решения позволяют сократить затраты на электроэнергию на десятки процентов, а в случае замены электрических котлов на современные тепловые насосы — в два-четыре раза в зависимости от климата и характеристик дома.
15:24:34 17-07-2026
А к другим видам отопления это все не относится что-ли????
16:51:43 17-07-2026
В лесу много ягод — зима будет суровой.
17:04:16 17-07-2026
У европейцев спросите - как на отоплении экономить!... Они в этом мастера...!
18:54:17 17-07-2026
Шинника на анализы!
10:19:13 18-07-2026
"Не берите котел с запасом мощности — это ведет к частому включению-выключению и перерасходу."
И чем лучше, когда обогреватель работает без перерыва на пределе? Эксперт явно не эксперт.
21:46:01 18-07-2026
Гость (10:19:13 18-07-2026) "Не берите котел с запасом мощности — это ведет к частому вк... Добавлю - теплопотери зависят от сезонной температуры (осень, зима, лето ), вывод - котел с каким запасом брать? Мощность котла можно регулировать в широком диапазоне (например, кол-вом включенных тэнов или .. ).