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Как сэкономить на электроотоплении дома, раскрыл эксперт

Россиянам советуют использовать "мостики холода"

17 июля 2026, 13:55, ИА Амител

Электросчетчик / Фото: amic.ru
Электросчетчик / Фото: amic.ru

Чтобы сэкономить на электроотоплении дома, нужно помнить о нескольких способах, рассказала РИА Новости ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова.

«Сэкономить при электроотоплении в загородном доме вполне реально, если следовать принципу: чем меньше тепла уходит наружу, тем меньше счет. Наиболее действенные меры — качественное утепление дома, установка программируемых термостатов и погодозависимой автоматики, переход на тепловой насос вместо прямого электрического отопления, а также использование многотарифного учета с переносом части потребления на ночные часы», — рекомендует она.

Специалист объяснила, что непрерывная работа котла чаще всего вызвана интенсивной потерей тепла через ограждающие конструкции. Чтобы снизить нагрузку на систему отопления и сэкономить ресурсы, необходимо провести комплексную теплоизоляцию:

  • фасад, чердак и фундамент — утеплить основные поверхности дома;
  • окна и двери — заменить старые рамы на энергоэффективные стеклопакеты и обновить уплотнители для устранения сквозняков;
  • "мостики холода" — выявить скрытые утечки в стыках плит и углах здания с помощью тепловизора.

Отдельного внимания заслуживает вентиляция: через вытяжные каналы может уходить до 12% накопленного тепла. Решением станет монтаж приточно-вытяжной системы.

Кроме того, эксперт рекомендует установить терморегуляторы на радиаторы. Это предотвратит перегрев помещений и избыточный расход энергии.

«Не берите котел с запасом мощности — это ведет к частому включению-выключению и перерасходу. Лучше сделать точный расчет теплопотерь дома с инженером. Для ванной или прихожей можно использовать теплый пол или инфракрасные панели, чтобы не греть весь дом равномерно. Если дом большой, разделите систему на зоны. Отапливайте только те помещения, которыми пользуетесь в данный момент», — добавила Безрукова.

В комплексе такие решения позволяют сократить затраты на электроэнергию на десятки процентов, а в случае замены электрических котлов на современные тепловые насосы — в два-четыре раза в зависимости от климата и характеристик дома.

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

15:24:34 17-07-2026

А к другим видам отопления это все не относится что-ли????

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гость

16:51:43 17-07-2026

В лесу много ягод — зима будет суровой.

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Гость

17:04:16 17-07-2026

У европейцев спросите - как на отоплении экономить!... Они в этом мастера...!

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Мусик

18:54:17 17-07-2026

Шинника на анализы!

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Гость

10:19:13 18-07-2026

"Не берите котел с запасом мощности — это ведет к частому включению-выключению и перерасходу."
И чем лучше, когда обогреватель работает без перерыва на пределе? Эксперт явно не эксперт.

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dok_СФ

21:46:01 18-07-2026

Гость (10:19:13 18-07-2026) "Не берите котел с запасом мощности — это ведет к частому вк... Добавлю - теплопотери зависят от сезонной температуры (осень, зима, лето ), вывод - котел с каким запасом брать? Мощность котла можно регулировать в широком диапазоне (например, кол-вом включенных тэнов или .. ).

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