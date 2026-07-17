В России разработают первые отечественные тесты для диагностики болезни Альцгеймера

Изменения в мозге начинаются за 15–20 лет до появления заметных симптомов, и именно на этом этапе терапия может быть наиболее эффективной

17 июля 2026, 15:00, ИА Амител

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В текущем году в России планируют зарегистрировать отечественные тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. Уникальные диагностические инструменты были разработаны специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий. «Я уверена, что до конца года мы сможем зарегистрировать эти тест-системы», — отметила Яковлева. Новая разработка играет ключевую роль в раннем выявлении опасного заболевания, которое приводит к постепенному ухудшению памяти и развитию деменции. Своевременная диагностика позволяет врачам оперативно и эффективно оказывать медицинскую помощь пациентам с атрофией головного мозга.