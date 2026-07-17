В России разработают первые отечественные тесты для диагностики болезни Альцгеймера
Изменения в мозге начинаются за 15–20 лет до появления заметных симптомов, и именно на этом этапе терапия может быть наиболее эффективной
17 июля 2026, 15:00, ИА Амител
В текущем году в России планируют зарегистрировать отечественные тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
Уникальные диагностические инструменты были разработаны специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий.
«Я уверена, что до конца года мы сможем зарегистрировать эти тест-системы», — отметила Яковлева.
Новая разработка играет ключевую роль в раннем выявлении опасного заболевания, которое приводит к постепенному ухудшению памяти и развитию деменции.
Своевременная диагностика позволяет врачам оперативно и эффективно оказывать медицинскую помощь пациентам с атрофией головного мозга.
15:02:30 17-07-2026
Д.Трамп уже на ГУ пробует записаться к терапевту и обследоваться.
15:45:26 17-07-2026
Мусик (15:02:30 17-07-2026) Д.Трамп уже на ГУ пробует записаться к терапевту и обследова... К нему в белый дом приходят врачи чтобы проверить ушную раковину.
16:26:57 17-07-2026
На депутатах и чиновниках надо тест проверять, а то забывают про обещания, порой забывают, что карман бюджетный, а не их личный. У замминистра обороны вон на миллиарды память отшибло. А вот были бы тесты...