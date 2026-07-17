Конкурс на энергетическом направлении в колледже АлтГТУ превысил семь человек на место

На 15 бюджетных мест претендуют более 100 выпускников девятых классов

17 июля 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJoexuw

Приемная комиссия / Фото: пресс-служба СГК

В Университетском технологическом колледже АлтГТУ второй год подряд растет число желающих поступить на специальность "Тепловые электрические станции". На 15 бюджетных мест уже подано более сотни заявлений, за последнюю неделю их количество почти удвоилось. Прием документов завершится 15 августа 2026 года.

Интерес к инженерным профессиям возвращается

Специальность открыли в колледже в 2024 году по инициативе "СГК-Алтай" при поддержке Фонда Мельниченко. Программа рассчитана на выпускников девятых классов. В приемной комиссии фиксируют рост конкурса и повышение среднего балла аттестатов у поступающих.

«На сегодняшний день мы уже наблюдаем конкурсную ситуацию. Растет не только количество заявлений, но и средний балл аттестатов поступающих. Это очень радует и говорит о том, что интерес к инженерным направлениям сегодня действительно высокий», — сказала ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина.

И отметила, что это единственное классическое инженерное направление для девятиклассников. Непрерывная траектория обучения от колледжа до аспирантуры помогает студентам заранее планировать карьеру.

В этом году приемную кампанию поддержал первый профильный класс Центра Фонда Мельниченко "Наследники Ползунова". В течение учебного года девятиклассники углубленно изучали математику, физику и химию для поступления. Часть абитуриентов узнала об этой специальности уже в приемной комиссии, рассматривая разные варианты инженерного образования.

Практика и трудоустройство

Первый год студенты осваивают общеобразовательную программу, а со второго — проходят практику на предприятиях "СГК-Алтай". Она оплачивается, а главное — дает студентам возможность работать рядом с наставниками и увидеть профессию изнутри.

Также лучшие студенты получают корпоративную стипендию.

У выпускников направления есть возможность трудоустройства на предприятия энергохолдинга, что и делает программу привлекательной для многих абитуриентов.

АО "СГК-АЛТАЙ", ИНН 2224152758

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