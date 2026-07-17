Расширение программы направлено на повышение доступности диагностики и лечения, а также на усиление профилактической составляющей медпомощи

17 июля 2026, 13:40, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С сентября 2026 года программа ОМС претерпит значительные изменения. Появится доступ к новым видам диагностики и мониторинга здоровья, которые раньше были возможны только платно или по строгим показаниям, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш в интервью Life.ru.

«Одним из ключевых новшеств станет возможность проходить МРТ без обязательного направления от врача. Запись на обследование можно будет сделать онлайн через портал "Госуслуги" или региональные информационные системы. Это особенно важно для жителей небольших городов, где получить направление сложно из-за нехватки специалистов», — пояснил он.

В программу диспансеризации для людей от 18 до 40 лет добавят анализ на липопротеин (а). Это поможет выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

Женщины от 21 до 49 лет смогут проходить тестирование на высокоонкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ). Скрининг позволит выявлять предраковые состояния и рак шейки матки на ранних стадиях.

Беременным из группы риска станет доступен неинвазивный пренатальный тест. Он выявляет хромосомные аномалии у плода без риска для матери и особенно важен для женщин старше 35 лет или имеющих наследственные заболевания.

«Расширение ОМС упростит доступ к обследованиям и сократит количество отказов в диагностике. Раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний позволит начать лечение своевременно. Для беременных тест станет доступнее и безопаснее, а дистанционное наблюдение снизит нагрузку на медучреждения и позволит врачам оперативно корректировать лечение», — подчеркнул депутат.

Записаться на МРТ без направления можно будет через электронные сервисы, при наличии свободных мест. Пациенты с хроническими заболеваниями получат направления в приоритетном порядке. Анализ на липопротеин (а) и тестирование на ВПЧ включат в программу диспансеризации, запись будет осуществляться онлайн. Неинвазивный пренатальный тест будут проводить по направлению врача. Дистанционное наблюдение станет доступным с согласия пациента и при наличии технической возможности.