Не всегда самый высокий процент — самый выгодный: важно смотреть на условия начисления, капитализацию и штрафы за досрочное снятие

17 июля 2026, 15:20, ИА Амител

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

Возможность получить высокий доход по вкладу все еще существует, однако времени на это остается все меньше. О том, как не упустить этот шанс, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«В настоящее время банки активно привлекают новых клиентов, предлагая выгодные условия для размещения средств на срок до шести месяцев. Для долгосрочных инвестиций лучше выбирать депозиты, привязанные к ключевой ставке Центрального банка, которые автоматически корректируются без дополнительных действий со стороны вкладчика», — отметила эксперт.

По ее мнению, в текущих экономических реалиях ожидать значительного дохода от депозитов не приходится, но можно воспользоваться ситуацией, пока процентные ставки снижаются.

Валишвили рекомендует применять стратегию "лесенки", распределяя средства между депозитами на три, шесть и двенадцать месяцев. Это позволяет иметь доступ к части капитала и одновременно поддерживать высокий уровень доходности. Однако она предупреждает о предложениях с доходностью 15–20%, поступающих от небольших банков, так как это может указывать на проблемы с ликвидностью.

Ранее финансист назвал способы защитить накопления при ослаблении рубля.