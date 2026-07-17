Россиянам рассказали, как максимально эффективно заработать на процентах по вкладу
Не всегда самый высокий процент — самый выгодный: важно смотреть на условия начисления, капитализацию и штрафы за досрочное снятие
17 июля 2026, 15:20, ИА Амител
Возможность получить высокий доход по вкладу все еще существует, однако времени на это остается все меньше. О том, как не упустить этот шанс, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
«В настоящее время банки активно привлекают новых клиентов, предлагая выгодные условия для размещения средств на срок до шести месяцев. Для долгосрочных инвестиций лучше выбирать депозиты, привязанные к ключевой ставке Центрального банка, которые автоматически корректируются без дополнительных действий со стороны вкладчика», — отметила эксперт.
По ее мнению, в текущих экономических реалиях ожидать значительного дохода от депозитов не приходится, но можно воспользоваться ситуацией, пока процентные ставки снижаются.
Валишвили рекомендует применять стратегию "лесенки", распределяя средства между депозитами на три, шесть и двенадцать месяцев. Это позволяет иметь доступ к части капитала и одновременно поддерживать высокий уровень доходности. Однако она предупреждает о предложениях с доходностью 15–20%, поступающих от небольших банков, так как это может указывать на проблемы с ликвидностью.
Ранее финансист назвал способы защитить накопления при ослаблении рубля.
15:29:00 17-07-2026
Нафиг вклады, накопительный счет с ежедневным процентом на крайняк, если уж так хочется.
16:23:11 17-07-2026
В сбере накопительный для пенсионеров завлекают, потом 6,5% начисляют.
16:09:39 18-07-2026
гость (16:23:11 17-07-2026) В сбере накопительный для пенсионеров завлекают, потом 6,5%... Потом отдувайся до гробовой доски.
16:36:39 17-07-2026
Банкиры себе в убыток работать не будут
11:46:39 18-07-2026
Иван (16:36:39 17-07-2026) Банкиры себе в убыток работать не будут ... А должны? Кому?
16:07:56 18-07-2026
Мусик (11:46:39 18-07-2026) А должны? Кому?... мусик,банкиры никому не должны разве лишь только государству. Перед гражданами они чисты как святой источник.А намерения свежи как горный воздух.