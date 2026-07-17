НОВОСТИЭкономика

Россиянам рассказали, как максимально эффективно заработать на процентах по вкладу

Не всегда самый высокий процент — самый выгодный: важно смотреть на условия начисления, капитализацию и штрафы за досрочное снятие

17 июля 2026, 15:20, ИА Амител

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru
Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

Возможность получить высокий доход по вкладу все еще существует, однако времени на это остается все меньше. О том, как не упустить этот шанс, агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

«В настоящее время банки активно привлекают новых клиентов, предлагая выгодные условия для размещения средств на срок до шести месяцев. Для долгосрочных инвестиций лучше выбирать депозиты, привязанные к ключевой ставке Центрального банка, которые автоматически корректируются без дополнительных действий со стороны вкладчика», — отметила эксперт.

По ее мнению, в текущих экономических реалиях ожидать значительного дохода от депозитов не приходится, но можно воспользоваться ситуацией, пока процентные ставки снижаются.

Валишвили рекомендует применять стратегию "лесенки", распределяя средства между депозитами на три, шесть и двенадцать месяцев. Это позволяет иметь доступ к части капитала и одновременно поддерживать высокий уровень доходности. Однако она предупреждает о предложениях с доходностью 15–20%, поступающих от небольших банков, так как это может указывать на проблемы с ликвидностью.

Ранее финансист назвал способы защитить накопления при ослаблении рубля.

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Триллионный "побег". Почему "худеют" вклады россиян и куда они перетекают

Жители страны активно снимают деньги с депозитов и переходят на наличный расчет
НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия деньги
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:29:00 17-07-2026

Нафиг вклады, накопительный счет с ежедневным процентом на крайняк, если уж так хочется.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:23:11 17-07-2026

В сбере накопительный для пенсионеров завлекают, потом 6,5% начисляют.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:39 18-07-2026

гость (16:23:11 17-07-2026) В сбере накопительный для пенсионеров завлекают, потом 6,5%... Потом отдувайся до гробовой доски.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

16:36:39 17-07-2026

Банкиры себе в убыток работать не будут

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:46:39 18-07-2026

Иван (16:36:39 17-07-2026) Банкиры себе в убыток работать не будут ... А должны? Кому?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:56 18-07-2026

Мусик (11:46:39 18-07-2026) А должны? Кому?... мусик,банкиры никому не должны разве лишь только государству. Перед гражданами они чисты как святой источник.А намерения свежи как горный воздух.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров