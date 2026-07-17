Систему "чет-нечет" на АЗС отменили в одном из российских регионов
Губернатор области назвал причину такого решения
17 июля 2026, 12:30, ИА Амител
В Орловской области отменили систему "чет-нечет", согласно которой автомобили заправляли бензином. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Уже в первые дни ее действия ситуация с очередями на АЗС региона стабилизировалась. Больше недели на всех заправках области очередей нет — и это заслуга каждого, кто поддержал новые правила», — объяснил он.
По словам Клычкова, мера позволила успешно справиться с необоснованным ажиотажным спросом и стабилизировать ситуацию на АЗС. Больше недели на заправках нет очередей. Теперь у Орловской области отсутствует острая необходимость придерживаться этого графика.
При этом сохраняются ограничения на объем отпуска топлива для борьбы с перекупщиками:
- в черте города — не более 30 литров на одну машину;
- на трассе — не более 50 литров на одну машину.
Напомним, что с 4 июля в области действовал следующий порядок: в четные календарные даты могли заправляться автомобили, первая цифра государственного номера которых была четной (0, 2, 4, 6, 8), а в нечетные — машины с нечетными цифрами (1, 3, 5, 7, 9). Заправка в канистры при этом оставалась под запретом.
12:42:13 17-07-2026
а в барнауле только думают
14:30:44 17-07-2026
1111 (12:42:13 17-07-2026) а в барнауле только думают... Не думают , а мониторят ситуацию
12:54:09 17-07-2026
можно ещё с оператором заправки в "камень-ножницы-бумага" сыграть.
ты выиграл - шланг в бак.
проиграл - проезжай мимо.
ибо судьба.
13:00:26 17-07-2026
Пока наши заседают,прорабатывают и думают,что предпринять,другие регионы уже отменяют ограничения.
Сильно не повезло краю и городу с руководителями....!!!
13:33:17 17-07-2026
Гость (13:00:26 17-07-2026) Пока наши заседают,прорабатывают и думают,что предпринять,д... А стране? Стране повезло?
14:47:17 17-07-2026
Гость (13:33:17 17-07-2026) А стране? Стране повезло?... несказанно.
14:44:46 17-07-2026
Мде, а у нас когда что то сделают? На всех заправках 50+ машин, круглосуточно, я вообще не понимаю откуда они спавнятся, то топлива нет и закрыто. Жду когда уже наладится дело, ибо 2-4 часа ждать не вариант. По 150 и выше заливать это себя не уважать, наживаются на людях в такое время.
15:12:00 17-07-2026
Вчера простояли с 19.00 до 23.00 . Бензин кончился. Приехали в 4.00 , утром привезли бензин, в 10.00 заправились. Спасибо за мониторинг! Если бы не вы...
07:12:14 18-07-2026
гость (15:12:00 17-07-2026) Вчера простояли с 19.00 до 23.00 . Бензин кончился. Приеха... Блин где Вы заправляетесь вчера простоял час залил 30 литров.