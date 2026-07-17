Систему "чет-нечет" на АЗС отменили в одном из российских регионов

Губернатор области назвал причину такого решения

17 июля 2026, 12:30, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Орловской области отменили систему "чет-нечет", согласно которой автомобили заправляли бензином. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Уже в первые дни ее действия ситуация с очередями на АЗС региона стабилизировалась. Больше недели на всех заправках области очередей нет — и это заслуга каждого, кто поддержал новые правила», — объяснил он.

По словам Клычкова, мера позволила успешно справиться с необоснованным ажиотажным спросом и стабилизировать ситуацию на АЗС. Больше недели на заправках нет очередей. Теперь у Орловской области отсутствует острая необходимость придерживаться этого графика.

При этом сохраняются ограничения на объем отпуска топлива для борьбы с перекупщиками:

в черте города — не более 30 литров на одну машину;

на трассе — не более 50 литров на одну машину.

Напомним, что с 4 июля в области действовал следующий порядок: в четные календарные даты могли заправляться автомобили, первая цифра государственного номера которых была четной (0, 2, 4, 6, 8), а в нечетные — машины с нечетными цифрами (1, 3, 5, 7, 9). Заправка в канистры при этом оставалась под запретом.