Для работы комплекса необходимы безоблачная погода и отсутствие тумана, поскольку атмосферные помехи приводят к расфокусировке луча

17 июля 2026, 10:31, ИА Амител

Лазерный комплекс "Перун" / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Лазерный комплекс "Перун" требует ясного неба и отсутствия тумана для эффективной работы. Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru рассказал о потенциале этого оружия, которое сейчас проходит испытания.

«Принцип работы "Перуна" похож на другие лазерные системы, но у них есть серьезные ограничения. Например, США уже давно тестируют лазерное оружие в Персидском заливе, но погодные условия создают для них проблемы», — добавил он.

Тимошенко обратил внимание на естественное расхождение лазерного луча, что является фундаментальной проблемой для всех подобных систем. Этот феномен обусловлен физическими законами и не поддается искусственному устранению. С такими трудностями сталкиваются и военные США.

«Ключевой вопрос — дальность обнаружения и уничтожения целей. Полностью реализовать принцип "что вижу, то и уничтожаю" пока не удалось. В полевых системах, как и во времена разработки лазерного оружия сыном Дмитрия Федоровича Устинова, дистанция составляла от нескольких до двадцати километров. Что будет в будущем, неизвестно», — подчеркнул эксперт.

Тимошенко отметил, что потребность в большом количестве электроэнергии является главным ограничением. Без достаточного энергоснабжения невозможно создать мощный луч. Российские специалисты успешно продемонстрировали работу комплекса на расстоянии около двух километров, и все протестированные образцы действовали в этих пределах.

«Этот комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками, которые являются уязвимыми целями», — подытожил специалист.

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