Военный эксперт дал оценку возможностям лазерного комплекса "Перун"
Для работы комплекса необходимы безоблачная погода и отсутствие тумана, поскольку атмосферные помехи приводят к расфокусировке луча
17 июля 2026, 10:31, ИА Амител
Лазерный комплекс "Перун" требует ясного неба и отсутствия тумана для эффективной работы. Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с Life.ru рассказал о потенциале этого оружия, которое сейчас проходит испытания.
«Принцип работы "Перуна" похож на другие лазерные системы, но у них есть серьезные ограничения. Например, США уже давно тестируют лазерное оружие в Персидском заливе, но погодные условия создают для них проблемы», — добавил он.
Тимошенко обратил внимание на естественное расхождение лазерного луча, что является фундаментальной проблемой для всех подобных систем. Этот феномен обусловлен физическими законами и не поддается искусственному устранению. С такими трудностями сталкиваются и военные США.
«Ключевой вопрос — дальность обнаружения и уничтожения целей. Полностью реализовать принцип "что вижу, то и уничтожаю" пока не удалось. В полевых системах, как и во времена разработки лазерного оружия сыном Дмитрия Федоровича Устинова, дистанция составляла от нескольких до двадцати километров. Что будет в будущем, неизвестно», — подчеркнул эксперт.
Тимошенко отметил, что потребность в большом количестве электроэнергии является главным ограничением. Без достаточного энергоснабжения невозможно создать мощный луч. Российские специалисты успешно продемонстрировали работу комплекса на расстоянии около двух километров, и все протестированные образцы действовали в этих пределах.
«Этот комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками, которые являются уязвимыми целями», — подытожил специалист.
Ранее военный эксперт назвал меры по защите России от дронов ВСУ.
10:43:51 17-07-2026
«Этот комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками, которые являются уязвимыми целями», — подытожил специалист.
Специалист походу Алексей Николаевича Толстого прочел. Гиперболоид инженера Гарина
11:29:29 17-07-2026
СВЧ излучение...китайцы научились суммировать от нескольких источников...
11:50:28 17-07-2026
Использовать можно каждые четвертые лунные сутки , четного месяца
14:35:39 17-07-2026
Гость (11:50:28 17-07-2026) Использовать можно каждые четвертые лунные сутки , четного м...
Но только если в воздухе нет пыли!
11:58:14 17-07-2026
Поздновато спохватились. Ещё в СССР разрабатывалось лазерное оружие. С началом "перестройки "(смерть социализму)) мир, дружба, жвачка, американские бейсболки. Которыми за кидаем надыть что случись. Якобы с началом перестройки капитализм перестал быть хищником.