Микроскопические клещи атакуют россиян. Как уберечься
Они могут быть опаснее взрослых особей
17 июля 2026, 14:30, ИА Амител
В России участились случаи обращений к врачам из-за укусов так называемых "наноклещей", сообщает Shot.
Этим летом люди все чаще сталкиваются с микроскопическими паразитами размером всего один-два миллиметра. Биолог Илья Гомыранов пояснил, что это не отдельный вид, а нимфы — промежуточная стадия развития иксодовых клещей между личинкой и взрослой особью.
«Главная опасность микропаразитов — размер: их крайне сложно обнаружить, поэтому они остаются на теле жертвы значительно дольше. При таком раскладе выше риск передачи инфекций. Защита от нимф такая же, как и от взрослых кровопийц: тщательный осмотр тела и вещей после прогулок по лесу, в парках. Рекомендуется носить светлую одежду и использовать репелленты», — пишет канал.
Несмотря на крошечные размеры, эти кровососы представляют не меньшую угрозу, чем взрослые особи. Если нимфа раньше питалась кровью зараженного животного, она способна передать человеку опасные инфекции:
- клещевой энцефалит;
- болезнь Лайма (боррелиоз);
- анаплазмоз;
- другие природно-очаговые заболевания.
Как сообщает РИА Новости, эпидемиологическая ситуация осложняется тем, что в текущем сезоне доля клещей, переносящих боррелиоз, выросла сразу в нескольких регионах страны. Кроме того, пик активности паразитов сохраняется вплоть до конца лета, поэтому риск укусов на природе остается высоким.
Как уберечься?
Из-за малых размеров нимф практически невозможно заметить на одежде или теле, пока они не присосутся.
В связи с этим специалисты рекомендуют:
- при посещении парков и лесов отдавать предпочтение светлой закрытой одежде;
- заправлять брюки в носки;
- использовать репелленты и проводить тщательный самоосмотр каждые 15–20 минут.
При обнаружении присосавшегося паразита его необходимо аккуратно удалить и сдать в лабораторию для анализа на возбудителей инфекций.
14:33:34 17-07-2026
наночубайсы
14:57:29 17-07-2026
На прогулке каждые 20 минут раздеваться для проверки? Представляю картинку в многолюдном парке...
15:25:59 17-07-2026
гость (14:57:29 17-07-2026) На прогулке каждые 20 минут раздеваться для проверки? Предс... Костюмы биологической защиты классифицируются по степени герметичности (изолирующие и фильтрующие), а также делятся по уровням и типам. Они защищают от вирусов, бактерий, спор и токсинов. Основные стандарты включают национальную классификацию противочумных костюмов и европейскую систему типов
в данном случае годится - Тип 2: Костюмы избыточного давления. Постоянный приток воздуха создает внутри купол, исключающий попадание вирусов снаружи.
или противочумный - I тип: Максимальная комплектация (полный изолирующий костюм с автономным дыхательным аппаратом, защитный комбинезон, шлем/капюшон, очки, резиновые сапоги и перчатки). Применяется в очагах инфекции.
15:43:06 17-07-2026
гость (14:57:29 17-07-2026) На прогулке каждые 20 минут раздеваться для проверки? Предс... И обязательно брюки или юбку в носки и ожидайте за вами приедут)
16:52:56 17-07-2026
Гость (15:43:06 17-07-2026) И обязательно брюки или юбку в носки и ожидайте за вами прие... Однажды , очень давно, на остановке била себя веткой, отгоняя комаров. Проезжающая мимо машина милиции затормозила....)))))
14:59:50 17-07-2026
Невидимые клеще отакуэ!
Спасенья нет!
16:05:23 17-07-2026
Мусик (14:33:34 17-07-2026) наночубайсы... Нано этометр в 10 в мунус 9-ой степени. Человеческий мозг это не воспринимает. Разве что подержать пинцетом трехмиллиового клеща.
23:33:02 17-07-2026
Гость (16:05:23 17-07-2026) Нано этометр в 10 в мунус 9-ой степени. Человеческий мозг э... 10 в 9 степени таких в ряд - вот уже и метр.
А их наверняка больше гораздо.
03:40:07 19-07-2026
Клещей боятся в лес не ходить!