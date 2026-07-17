Микроскопические клещи атакуют россиян. Как уберечься

Они могут быть опаснее взрослых особей

17 июля 2026, 14:30, ИА Амител

"Наноклещи" атакуют россиян / Фото: SHOT

В России участились случаи обращений к врачам из-за укусов так называемых "наноклещей", сообщает Shot.

Этим летом люди все чаще сталкиваются с микроскопическими паразитами размером всего один-два миллиметра. Биолог Илья Гомыранов пояснил, что это не отдельный вид, а нимфы — промежуточная стадия развития иксодовых клещей между личинкой и взрослой особью.

«Главная опасность микропаразитов — размер: их крайне сложно обнаружить, поэтому они остаются на теле жертвы значительно дольше. При таком раскладе выше риск передачи инфекций. Защита от нимф такая же, как и от взрослых кровопийц: тщательный осмотр тела и вещей после прогулок по лесу, в парках. Рекомендуется носить светлую одежду и использовать репелленты», — пишет канал.

Несмотря на крошечные размеры, эти кровососы представляют не меньшую угрозу, чем взрослые особи. Если нимфа раньше питалась кровью зараженного животного, она способна передать человеку опасные инфекции:

клещевой энцефалит;

болезнь Лайма (боррелиоз);

анаплазмоз;

другие природно-очаговые заболевания.

Как сообщает РИА Новости, эпидемиологическая ситуация осложняется тем, что в текущем сезоне доля клещей, переносящих боррелиоз, выросла сразу в нескольких регионах страны. Кроме того, пик активности паразитов сохраняется вплоть до конца лета, поэтому риск укусов на природе остается высоким.

Как уберечься?

Из-за малых размеров нимф практически невозможно заметить на одежде или теле, пока они не присосутся.

В связи с этим специалисты рекомендуют:

при посещении парков и лесов отдавать предпочтение светлой закрытой одежде;

заправлять брюки в носки;

использовать репелленты и проводить тщательный самоосмотр каждые 15–20 минут.

При обнаружении присосавшегося паразита его необходимо аккуратно удалить и сдать в лабораторию для анализа на возбудителей инфекций.