Центр подготовки волонтеров 80-летия Победы в ВОВ открылся в Барнауле

В центре будут обучать и готовить волонтеров, которые будут работать на мероприятиях

12 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Волонтёр Победы / Фото: Аурика Митеску, предоставлено управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

В столице Алтайского края открылся Региональный центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Центр будет работать на базе Краевого дворца молодежи и станет главной площадкой в регионе, где будут набирать, обучать и мотивировать добровольцев, которые в дальнейшем отправятся работать на мероприятиях по сохранению исторической памяти. Координировать и организовывать работу Центра в регионе будет управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Алтайский центр развития добровольчества и реготделение "Волонтеров Победы". Подробнее – в материале amic.ru.

"Перевыполним задачу"

Центры подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне открываются по всей России. Первый появился в Москве в октябре 2024 года. Алтайский край далеко от столицы не ушел: в нашем регионе Центр открылся за полгода до Дня Победы. Все центры станут единой площадкой для обучения добровольцев, участвующих в подготовке к праздничным мероприятиям 80-летия Победы в ВОВ.

"Я от всей души желаю вам хорошей работы. Наш регион стал одним из первых, где открывается Центр подготовки Международного волонтерского корпуса. И делаем это за полгода до празднования Дня Победы. Это значит, что у нас будет достаточно времени, чтобы хорошо подготовить и обучить добровольцев. В добрый путь", – отметила начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

Екатерина Четошникова / Фото: Аурика Митеску, предоставлено управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Она рассказала, что перед Алтайским краем стоит задача набрать в региональный штаб две тысячи волонтеров, и выразила уверенность, что эта задача будет не просто выполнена, но и перевыполнена, так как жители нашего края всегда показывали высокую активность. Причем свой штаб подготовки будет в каждом городе и районе Алтайского края, а объединит их центр в Барнауле.

"Наша цель – объединить в региональном штабе две тысячи волонтеров. И то, что мы ее перевыполним, нет никаких сомнений. Я хочу напомнить о периоде, когда только начиналась пандемия коронавируса. Тогда наши ребята-волонтеры всего за три дня развернули сеть центров помощи нуждающимся по всем муниципалитетам. И тогда мы были первыми в России, смогли объединить весь Алтайский край. Это дорогого стоит: такой труд, самоотдача, готовность помогать. Этим сильна Сибирь, этим силен Алтай", – подчеркнула Екатерина Четошникова.

Также активистов во время открытия Центра поприветствовали сенатор Совета Федерации Наталья Кувшинова, руководитель исполкома "Бессмертного полка" Наталья Шадрина, директор фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества" Наталья Хан, руководитель реготделения "Волонтеров Победы" Алина Горлова и председатель Алтайской краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Светлана Ерыгина.

Открытие Регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы / Фото: Аурика Митеску, предоставлено управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Чем будет заниматься Центр подготовки Международного волонтерского корпуса?

Обучать волонтеров. Когда человек придет на мероприятие, волонтер его встретит, ответит на организационные вопросы, подскажет, например, как правильно прикрепить георгиевскую ленту. В 2025 году прошедшие обучение добровольцы будут участвовать в организации мероприятий 80-летия Победы. Помощь волонтеров понадобится и при организации шествия "Бессмертный полк", в акциях "Георгиевская лента", "Диктант Победы", "Сад Памяти" и других. Также добровольцев будут привлекать к организации мероприятий в честь памятных дат и Дней воинской славы.

Помимо этого, в Центре планируют проводить тематические события, а также образовательные и мотивационные мероприятия с привлечением партнерских организаций.

"Приятно, что сейчас есть такие общества, хотелось бы назвать вас тимуровцами. Нам пришлось прожить сложную жизнь, но мы всегда оставались направленными и стремились к высоким целям. И вы любите Родину и гордитесь ею. Я знаю, какие сибиряки добрые, открытые и хорошие. Ребята, вы наша надежда на будущее", – обратилась к волонтерам во время открытия Центра председатель Алтайской краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Светлана Ерыгина.

Открытие Регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы/ Фото: Аурика Митеску, предоставлено управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Кто может стать волонтером?

Присоединиться к движению может любой желающий с 14 лет – стоит лишь оформить заявку на сайте волонтерыпобеды.рф.

Отметим, уже сейчас в Алтайском крае зарегистрировано порядка 250 человек.

Справка: организатором волонтерского корпуса выступило всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", которое появилось в 2015 году и стало самой крупной добровольческой организацией, занимающейся гражданско-патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти.

Также корпус будет существовать при поддержке Росмолодежи, Россотрудничества и партнерских организаций как внутри России, так и за ее пределами.