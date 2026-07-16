Частный дом загорелся в Рубцовске

Пламя охватило крышу здания

16 июля 2026, 08:45, ИА Амител

Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вечером 15 июля в рубцовском поселке Правобережный загорелся частный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

«На момент прибытия первого пожарного расчета МЧС России открытым огнем горела крыша частного жилого дома. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В тушении участвовали 19 человек личного состава на четырех единицах техники», — передает пресс-служба.

В результате огонь повредил крышу и потолочные перекрытия дома. Никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил монтажа электрооборудования.