Частный дом загорелся в Рубцовске
Пламя охватило крышу здания
16 июля 2026, 08:45, ИА Амител
Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вечером 15 июля в рубцовском поселке Правобережный загорелся частный дом, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
«На момент прибытия первого пожарного расчета МЧС России открытым огнем горела крыша частного жилого дома. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В тушении участвовали 19 человек личного состава на четырех единицах техники», — передает пресс-служба.
В результате огонь повредил крышу и потолочные перекрытия дома. Никто не пострадал.
Предварительной причиной пожара называют нарушение правил монтажа электрооборудования.
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