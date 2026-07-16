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С какой инфекцией могут столкнуться дачники, раскрыли в Роспотребнадзоре

Заразиться можно через укусы кровососущих насекомых, прямой контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды и пищи

16 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россияне во время дачного сезона могут столкнуться с опасной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые, сообщает РИА Новости

«Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — разъяснили в ведомстве. 

По данным Роспотребнадзора, болезнь может попасть в организм человека через укусы кровососущих насекомых, прямой контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды и пищи.

Наиболее эффективным методом профилактики специалисты называют вакцинацию. Защитный иммунный ответ формируется в течение 20–30 дней после введения препарата и сохраняется на протяжении пяти лет. Повторное введение вакцины (ревакцинация) осуществляется по эпидемиологическим показаниям через пять лет в аналогичной дозировке, но только после предварительной оценки напряженности иммунитета, пояснили в ведомстве.

«Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности», — отметили специалисты. 

Меры предосторожности

  • Во время прогулок используйте репелленты и другие средства от насекомых.
  • При выездах на природу надевайте закрытую одежду и головные уборы. Заправляйте штаны в носки, а рукава — в перчатки, чтобы минимизировать открытые участки кожи.
  • Тщательно проверяйте себя и спутников каждые 1,5–2 часа, уделяя особое внимание поиску присосавшихся клещей.

Симптомы туляремии

  • Воспаление и значительное увеличение лимфоузлов;
  • образование болезненных язв в месте укуса насекомого или контакта с животным;
  • респираторные признаки — кашель и одышка;
  • острые кишечные проявления — сильная боль в животе и рвота.
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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Комментарии 3

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Мусик

09:39:23 16-07-2026

долгое пребывание на даче в коленно-локтевой - чревато для позвоночника и тазобедренных.
а всё остальное лечится если вовремя

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Гость

10:49:16 16-07-2026

А ещё бывает ботулизм. Веская причина отказаться, когда кто-то "от всей души" угощает огурчиками, помидорчиками или грибочками собственной закрутки

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Гость

15:15:31 16-07-2026

Гость (10:49:16 16-07-2026) А ещё бывает ботулизм. Веская причина отказаться, когда кто-... Кушайте магазинное и не бойтесь!

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