С какой инфекцией могут столкнуться дачники, раскрыли в Роспотребнадзоре

Заразиться можно через укусы кровососущих насекомых, прямой контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды и пищи

16 июля 2026, 09:00, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россияне во время дачного сезона могут столкнуться с опасной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые, сообщает РИА Новости.

«Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — разъяснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, болезнь может попасть в организм человека через укусы кровососущих насекомых, прямой контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды и пищи.

Наиболее эффективным методом профилактики специалисты называют вакцинацию. Защитный иммунный ответ формируется в течение 20–30 дней после введения препарата и сохраняется на протяжении пяти лет. Повторное введение вакцины (ревакцинация) осуществляется по эпидемиологическим показаниям через пять лет в аналогичной дозировке, но только после предварительной оценки напряженности иммунитета, пояснили в ведомстве.

«Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности», — отметили специалисты.

Меры предосторожности

Во время прогулок используйте репелленты и другие средства от насекомых.

При выездах на природу надевайте закрытую одежду и головные уборы. Заправляйте штаны в носки, а рукава — в перчатки, чтобы минимизировать открытые участки кожи.

Тщательно проверяйте себя и спутников каждые 1,5–2 часа, уделяя особое внимание поиску присосавшихся клещей.

Симптомы туляремии