С какой инфекцией могут столкнуться дачники, раскрыли в Роспотребнадзоре
Заразиться можно через укусы кровососущих насекомых, прямой контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды и пищи
16 июля 2026, 09:00, ИА Амител
Россияне во время дачного сезона могут столкнуться с опасной инфекцией, которую переносят грызуны и насекомые, сообщает РИА Новости.
«Туляремия — это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», — разъяснили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, болезнь может попасть в организм человека через укусы кровососущих насекомых, прямой контакт с инфицированными животными, а также при употреблении загрязненной воды и пищи.
Наиболее эффективным методом профилактики специалисты называют вакцинацию. Защитный иммунный ответ формируется в течение 20–30 дней после введения препарата и сохраняется на протяжении пяти лет. Повторное введение вакцины (ревакцинация) осуществляется по эпидемиологическим показаниям через пять лет в аналогичной дозировке, но только после предварительной оценки напряженности иммунитета, пояснили в ведомстве.
«Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности», — отметили специалисты.
Меры предосторожности
- Во время прогулок используйте репелленты и другие средства от насекомых.
- При выездах на природу надевайте закрытую одежду и головные уборы. Заправляйте штаны в носки, а рукава — в перчатки, чтобы минимизировать открытые участки кожи.
- Тщательно проверяйте себя и спутников каждые 1,5–2 часа, уделяя особое внимание поиску присосавшихся клещей.
Симптомы туляремии
- Воспаление и значительное увеличение лимфоузлов;
- образование болезненных язв в месте укуса насекомого или контакта с животным;
- респираторные признаки — кашель и одышка;
- острые кишечные проявления — сильная боль в животе и рвота.
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