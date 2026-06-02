Число подтвержденных случаев вируса Эбола в Конго выросло до 321

ВОЗ сообщает о 906 предполагаемых инфицированных

02 июня 2026, 09:33, ИА Амител

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Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Всемирной организации здравоохранения на пятницу, 29 мая, общее число предполагаемых случаев заболевания в стране составляло 906. В воскресенье вечером правительство ДРК уточнило: подтвержденных случаев стало 282. Однако уже в понедельник эта цифра выросла до 321.

Тем временем международная коалиция по инновациям в области готовности к эпидемиям CEPI выделит компании Moderna, а также еще двум группам исследователей около 60 миллионов долларов на ускоренную разработку вакцин против нового штамма вируса Эбола Бундибугйо, который распространился на востоке ДРК.

Именно CEPI была одним из первых инвесторов, которые помогли создать вакцину в разгар пандемии COVID-19, отмечает агентство.