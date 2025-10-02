Депутат осудила общественников, порвавших плакат с женской контрацепцией в Екатеринбурге
Нина Останина сообщила, что такие действия неэтичны и жестоки
02 октября 2025, 16:15, ИА Амител
В одной из больниц Екатеринбурга представители общественности уничтожили информационный стенд о методах предохранения для женщин. Видеозапись инцидента 1 октября опубликовала в своем Telegram-канале Наталья Москвитина, известная своими активными действиями против абортов. На момент написания материала пост был удален.
В распространенном в Сети ролике показана инспекция женских консультаций с целью выявления фактов убеждения женщин отказаться от прерывания беременности. В середине видео Наталья Москвитина и Марк Ицкович, глава службы перинатальных психологов областного Минздрава, срывают плакат о контрацепции в женской консультации № 1 и, смеясь, топчут его.
На ситуацию в том числе обратили внимание в Госдуме. Депутат Нина Останина отметила, что такое поведение – жестоко и ставит под сомнение права женщин не на аборты, а на безопасность для здоровья и возможность избегать заболеваний. Такие же действия, по словам депутата, наоборот, выставляют политику против абортов в негативном свете.
Какие нафиг общественники?) "В женской консультации руководитель службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович сорвал и повредил информационный плакат о методах контрацепции. Член Общественной палаты России Наталья Москвитина, присутствовавшая при этом, заявила, что главная задача сегодня — поддержка рождаемости." Руководитель службы перинатальных психологов, ни больше ни меньше. Других психологов у них для нас нет.
16:45:25 02-10-2025
Петухи общественные. Наоборот надо предотвращать нежелательную беременность и доносить до людей информацию о контрацептивах!
17:39:05 02-10-2025
Дебилы
17:50:06 02-10-2025
создай те условия, не высаживайте беременных и с малолетними и с новорожденными из аквтобуса, не учите детей в гнилых школах, кормите их нечервивым компотом - вот и будет прибавляться народонаселение. Ну никак не от плакатов! мое тело - только мое дело!!
18:14:05 02-10-2025
А у женщины на фото вид как у маньячки, чесслово. Встретишь такое на улице, десятой дорогой обойдешь.
23:55:25 02-10-2025
Гость (18:14:05 02-10-2025) А у женщины на фото вид как у маньячки, чесслово. Встретишь ...
Вы её канал почитайте, там прогрессирующая шиза на "Божественном Даре Материнства"
10:14:46 03-10-2025
Ходят всякие, врачей от работы отвлекают
10:59:49 03-10-2025
По сути какие-то левые люди, не имеющие никакого официального отношения к здравоохранению РФ, приперлись в больницу, отвлекали врачей от работы, испортили больничное имущество. Вломить бы им штраф или общественные работы
11:50:39 03-10-2025
какой несдержанный психолог