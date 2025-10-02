Депутат осудила общественников, порвавших плакат с женской контрацепцией в Екатеринбурге

Нина Останина сообщила, что такие действия неэтичны и жестоки

02 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Сорванный плакат / Фото: t.me/n_moskvitina

В одной из больниц Екатеринбурга представители общественности уничтожили информационный стенд о методах предохранения для женщин. Видеозапись инцидента 1 октября опубликовала в своем Telegram-канале Наталья Москвитина, известная своими активными действиями против абортов. На момент написания материала пост был удален.

В распространенном в Сети ролике показана инспекция женских консультаций с целью выявления фактов убеждения женщин отказаться от прерывания беременности. В середине видео Наталья Москвитина и Марк Ицкович, глава службы перинатальных психологов областного Минздрава, срывают плакат о контрацепции в женской консультации № 1 и, смеясь, топчут его.

На ситуацию в том числе обратили внимание в Госдуме. Депутат Нина Останина отметила, что такое поведение – жестоко и ставит под сомнение права женщин не на аборты, а на безопасность для здоровья и возможность избегать заболеваний. Такие же действия, по словам депутата, наоборот, выставляют политику против абортов в негативном свете.