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Депутат Свинцов оценил сроки возвращения мессенджера "Макс" в App Store

Минцифры уже ведет переговоры с Apple, но результат непредсказуем

06 июня 2026, 21:03, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Госмессенджер "Макс" может вернуться в AppStore как через несколько дней, так и через несколько лет. Такой прогноз "Абзацу" дал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя переговоры России с Apple.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ подтвердил, что ведомство обсуждает с американской корпорацией возможность возврата приложения в магазин. Напомним, 5 июня пользователи обнаружили, что "Макс" исчез из AppStore. В Apple заявили, что это связано с санкциями, но конкретных причин не назвали.

«Прогнозировать в данном вопросе практически невозможно, любой прогноз пока будет не подкреплен реальной информацией. Это может занять и неделю, может занять несколько лет. Я думаю, что переговоры вести надо, это очень важно, но прогнозировать, когда будет именно положительное решение, — очень сложно», — пояснил Свинцов.

       

Комментарии 9

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Гость

21:15:42 06-06-2026

Если его ещё и из плеймаркета удалят, в стране праздник будет

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Гость

01:46:50 07-06-2026

Гость (21:15:42 06-06-2026) Если его ещё и из плеймаркета удалят, в стране праздник буде...
Лучше заддосить сервера, как сейчас ркн поступает с популярными впн

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Гость

22:08:26 06-06-2026

Западная свобода слова это вам не шишли мышли. Это, знаете ли, такое...

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Змей

22:15:38 06-06-2026

Ну, ежели депутат сказал, то Apple щелкнет каблуками, возьмет под козырек и бегом кинется исполнять!

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Гость

22:15:39 06-06-2026

А вот что бы сказал Стив Джобс, будь он жив.

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Гость

08:41:07 07-06-2026

Гость (22:15:39 06-06-2026) А вот что бы сказал Стив Джобс, будь он жив. ... Стив Джобс сказал бы - живите по человечески.

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Гость

11:29:18 07-06-2026

Гость (08:41:07 07-06-2026) Стив Джобс сказал бы - живите по человечески.... И кушайте яблоки,поменьше бананы.

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Гость

19:47:28 07-06-2026

Гость (11:29:18 07-06-2026) И кушайте яблоки,поменьше бананы.... ...а это непростые яблочки. Точно не молодильные и точно не из русских сказок, по тарелке катающееся... Это яблочки, коими отравили спщую царевну, да и Ева Адаму тоже не брюквой угодила... но ближе всех к сущности яблока на логотипе некто Алан Тьюринг, а это в России как-то так себе.

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Гость

09:48:16 30-06-2026

Гость (19:47:28 07-06-2026) ...а это непростые яблочки. Точно не молодильные и точно не ... Поток .... и не мыслей

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