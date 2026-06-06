Депутат Свинцов оценил сроки возвращения мессенджера "Макс" в App Store

Минцифры уже ведет переговоры с Apple, но результат непредсказуем

06 июня 2026, 21:03, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Госмессенджер "Макс" может вернуться в AppStore как через несколько дней, так и через несколько лет. Такой прогноз "Абзацу" дал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя переговоры России с Apple.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ подтвердил, что ведомство обсуждает с американской корпорацией возможность возврата приложения в магазин. Напомним, 5 июня пользователи обнаружили, что "Макс" исчез из AppStore. В Apple заявили, что это связано с санкциями, но конкретных причин не назвали.