Госорганы обяжут перейти на йодированную соль
Причина — дефицит этого микронутриента у населения
14 июня 2024, 14:45, ИА Амител
Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Минздрав заставит госорганы перейти на йодированную соль, пишут "Известия".
По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, в сутки россияне потребляют в среднем 40-80 мкг йода, что в три раза ниже минимальной нормы. Из-за этого 65% случаев заболеваний щитовидной железы приходится на взрослых и 95% – на детей.
Ведомство уже подготовило соответствующие поправки и рассчитывает, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года. Затронут нововведения образовательные, медицинские и социальные организации.
15:07:56 14-06-2024
А морепродукты сделать доступными для населения слабо?
15:29:34 14-06-2024
Соль подорожает... Надо закупиться... Счас поменяю купленные утром баксы на рубли и вложу в йодированную соль... Так надежнее...
16:06:01 14-06-2024
Вот не надо имитировать заботу липовую о населении!!!!!!!!!!!!!!!! И пальма безудержно вторглась во все продукты гастрономические -НИКОМУ и дела нет! Где контроль качества????????????????????? уж куда опаснее пальма всяких дефицитов йода! Лапшу народу хватит вешать!
16:40:50 14-06-2024
Так раньше была йодированная соль, но писали, что она бесполезна,т.к. было неизвестно количество йода на единицу веса соли.А сейчас будет известно, или главная задача сделать соль подороже?
18:45:21 14-06-2024
Гость (16:40:50 14-06-2024) Так раньше была йодированная соль, но писали, что она беспол...
И продать побольше.
07:51:45 15-06-2024
Покупаю йодированную для готовки, правда при варке йод испаряется, "без добавок" - для солений и консервирования. Какие проблемы?