Госорганы обяжут перейти на йодированную соль

Причина — дефицит этого микронутриента у населения

14 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минздрав заставит госорганы перейти на йодированную соль, пишут "Известия".

По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, в сутки россияне потребляют в среднем 40-80 мкг йода, что в три раза ниже минимальной нормы. Из-за этого 65% случаев заболеваний щитовидной железы приходится на взрослых и 95% – на детей.

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки и рассчитывает, что новые нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года. Затронут нововведения образовательные, медицинские и социальные организации.