До -13. О погоде в Барнауле 8 февраля

Осадков не ожидается

08 февраля 2026, 06:35, ИА Амител

Погода, зима в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -12 до -14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В регионе небольшой, местами умеренный снег, а также мокрый снег, метели и гололедные явления. Ветер подует юго-западный, 4–7 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле обещают -11...-13 градусов. Согласно прогнозу, в краевой столице ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.