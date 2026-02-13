Эндокринолог перечислила начинки для блинов, которые вредят здоровью

В антирейтинг специалиста попали сгущенное молоко, варенье и джемы

13 февраля 2026, 12:02, ИА Амител

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Масленица — время блинов, но далеко не каждая начинка делает их безопасными для здоровья. О том, какие добавки лучше ограничить, а какие станут более разумной альтернативой, "Газете.ru" рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

В антирейтинг специалиста попали сгущенное молоко, варенье и джемы. Причина — высокое содержание простых сахаров, которые мгновенно всасываются и резко повышают уровень глюкозы в крови.

Не рекомендуются и жирные сыры со сметаной. Они не только делают блюдо калорийной бомбой, но и насыщают его вредными насыщенными жирами. Это особенно важно для тех, у кого повышен холестерин или есть проблемы с сердцем.

Шоколадная паста — тройной удар: сахар, трансжиры и высокая калорийность. Такое сочетание бьет по обмену веществ и сосудам.

Осторожнее стоит быть и с мясными начинками — особенно из жирных сортов и колбас. Избыток соли и насыщенных жиров задерживает жидкость и перегружает сердечно-сосудистую систему.

Полностью отказываться от блинов не нужно, успокаивает врач. Достаточно выбирать правильные начинки:

творог — источник белка и кальция;

яблоки и ягоды — клетчатка, витамины, антиоксиданты;

тыква — бета-каротин и низкая калорийность;

шпинат и зелень — железо и фолиевая кислота;

авокадо — полезные ненасыщенные жиры.

Но даже с ними блины не становятся диетическим продуктом, напоминает Казачкова. Главное — умеренность и баланс.