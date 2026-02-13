Эндокринолог перечислила начинки для блинов, которые вредят здоровью

В антирейтинг специалиста попали сгущенное молоко, варенье и джемы

13 февраля 2026, 12:02, ИА Амител

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Масленица — время блинов, но далеко не каждая начинка делает их безопасными для здоровья. О том, какие добавки лучше ограничить, а какие станут более разумной альтернативой, "Газете.ru" рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

В антирейтинг специалиста попали сгущенное молоко, варенье и джемы. Причина — высокое содержание простых сахаров, которые мгновенно всасываются и резко повышают уровень глюкозы в крови.

Не рекомендуются и жирные сыры со сметаной. Они не только делают блюдо калорийной бомбой, но и насыщают его вредными насыщенными жирами. Это особенно важно для тех, у кого повышен холестерин или есть проблемы с сердцем.

Шоколадная паста — тройной удар: сахар, трансжиры и высокая калорийность. Такое сочетание бьет по обмену веществ и сосудам.

Осторожнее стоит быть и с мясными начинками — особенно из жирных сортов и колбас. Избыток соли и насыщенных жиров задерживает жидкость и перегружает сердечно-сосудистую систему.

Полностью отказываться от блинов не нужно, успокаивает врач. Достаточно выбирать правильные начинки:

  • творог — источник белка и кальция;
  • яблоки и ягоды — клетчатка, витамины, антиоксиданты;
  • тыква — бета-каротин и низкая калорийность;
  • шпинат и зелень — железо и фолиевая кислота;
  • авокадо — полезные ненасыщенные жиры.

Но даже с ними блины не становятся диетическим продуктом, напоминает Казачкова. Главное — умеренность и баланс.

«Даже самые полезные начинки не сделают блины диетическими. Употребляйте их в разумных количествах, особенно если есть лишний вес или нарушения обмена веществ», — резюмирует врач.

Комментарии 5

Гость

12:11:01 13-02-2026

Ну вот пусть этот врач сам блины с авокадо кушает

Гость

12:27:07 13-02-2026

Гость (12:11:01 13-02-2026) Ну вот пусть этот врач сам блины с авокадо кушает... А мы с мясом!!!

Гость

12:39:28 13-02-2026

Гость (12:27:07 13-02-2026) А мы с мясом!!!... С мясом и со сметаной

Мимопроходящий

13:08:07 13-02-2026

Вот пускай товарищ эндокринолог сама ест блины со шпинатом и зеленью, здоровее будет. А мы будем бороться с вредными маслом, сметаной и сгущенкой!!!!

Гость

13:47:13 13-02-2026

Почему молчим про икру - красную, черную и другие..?

