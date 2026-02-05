Метели и ветер накроют Алтай перед быстрым потеплением и резким похолоданием

7 февраля в течение дня ожидается понижение температуры с плюсовой до -13 градусов

05 февраля 2026, 14:48, ИА Амител

Снег. Метель. Ветер / Фото: amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение днем 6 февраля и ночью 7 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», — предупредили синоптики.

Температура в пятницу днем, 6 февраля, будет 0...+5 градусов. В субботу, 7 февраля, ожидается -3...+2 градуса, при этом в течение дня похолодает и уже в воскресенье, 8 февраля, столбики термометров покажут -8...-13 градусов.

В Барнауле днем 6 февраля ожидается 0...-2 градуса. 7 февраля — от -1 до -3 градусов с похолоданием в течение дня. 8 февраля прогнозируют -8...-10 градусов.