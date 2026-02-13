Кражу обручального кольца ради выпивки совершил рецидивист на Алтае

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

13 февраля 2026, 11:46, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Майминском районе Республики Алтай сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, по подозрению в грабеже. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай, мужчина во время конфликта со знакомым силой похитил у него золотое обручальное кольцо, после чего продал украшение и потратил полученные деньги на выкуп мобильного телефона и покупку алкоголя.

Поводом для разбирательства стало обращение в полицию 47-летнего сельчанина. Он сообщил, что его знакомый забрал принадлежащее ему золотое кольцо и отказался возвращать.

В ходе проверки правоохранители установили, что подозреваемый временно проживал в доме своей знакомой, инвалида по зрению, помогая ей по хозяйству. В этом же доме жил и потерпевший, который ранее также попросил приют у хозяйки, пообещав заботиться о ней.

В день происшествия мужчины устроили совместное застолье, алкоголь для которого заранее приобрел подозреваемый. Вечером между ними на почве личной неприязни возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта потерпевший упал на пол, чем воспользовался оппонент и снял с его руки обручальное кольцо.

Позже задержанный пояснил полицейским, что после покупки спиртного и продуктов остался без денег и решил продать ювелирное изделие знакомого, чтобы компенсировать понесенные расходы. На следующий день потерпевший потребовал вернуть кольцо, однако узнал, что оно уже сдано в комиссионный магазин, после чего обратился за помощью в полицию.

Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, где он признал свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации — грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

