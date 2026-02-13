В Госдуме предложили провести "год без запретов"

Алексей Нечаев обратился к Михаилу Мишустину с инициативой сделать 2026-й временем стабильности и ясности

13 февраля 2026, 11:40, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Госдуме прозвучала идея кардинально сменить регуляторный вектор. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил провести в России 2026 год "без запретов". С такой инициативой парламентарии выступили на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

«Предлагаем провести этот год, 2026 год, без запретов. Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы», — заявил Нечаев.

Кроме того, депутат предложил ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса. По его мнению, это позволит предпринимателям работать без постоянной оглядки на меняющиеся правила.

«Всем нам нужно больше спокойствия и ясности. Тогда у людей появятся силы жить, творить и работать», — подчеркнул политик.

Инициатива прозвучала на фоне свежих ограничений: с 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал частично блокировать Telegram. Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой.