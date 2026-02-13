В Госдуме предложили провести "год без запретов"
Алексей Нечаев обратился к Михаилу Мишустину с инициативой сделать 2026-й временем стабильности и ясности
13 февраля 2026, 11:40, ИА Амител
В Госдуме прозвучала идея кардинально сменить регуляторный вектор. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил провести в России 2026 год "без запретов". С такой инициативой парламентарии выступили на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.
«Предлагаем провести этот год, 2026 год, без запретов. Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы», — заявил Нечаев.
Кроме того, депутат предложил ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса. По его мнению, это позволит предпринимателям работать без постоянной оглядки на меняющиеся правила.
«Всем нам нужно больше спокойствия и ясности. Тогда у людей появятся силы жить, творить и работать», — подчеркнул политик.
Инициатива прозвучала на фоне свежих ограничений: с 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал частично блокировать Telegram. Роскомнадзор официально подтвердил введение мер по замедлению работы мессенджера Telegram. В заявлении ведомства говорится, что ограничения связаны с систематическим игнорированием российского законодательства платформой.
11:43:34 13-02-2026
а че они там делать то будут?
11:46:25 13-02-2026
Но с повышениями и обложениями...
11:53:36 13-02-2026
смотрел вчера это обращение ага, мишустин там только поулыбался в ответ "типа нуда ага щас"
12:25:51 13-02-2026
Потому что добровольно остановиться уже невозможно. Сложилось впечатление, что всё можно без ограничений.
11:54:17 13-02-2026
Это уже экстремизм
11:58:58 13-02-2026
Роскомнадзор может и умеет только запрещать, это его функция. Депутат на год предлагает оставить господ без работы, чем же им заниматься?
12:08:16 13-02-2026
это как вынес все из квартиры, пустил по ветру все что можно, и на жене живого места нет.
а вот теперь можно остановиться на 9 месяцев.
13:15:29 13-02-2026
И сам же предлагает запретить запреты
13:33:17 13-02-2026
Чо, зассали демоны?
17:27:52 13-02-2026
да легко они могут воплотить в жизнь это предложение,просто вместо запретов введут конские штрафы и всего то