И представила пошаговый план

13 февраля 2026, 12:10, ИА Амител

Девушки. Смартфон / Фото сгенерировано чатом GPT

В 2026 году платформа Max* прочно входит в число лидеров по охватам среди социальных сетей в России. Специалисты коммуникационного агентства Zavod* рекомендуют бизнесу уже сейчас рассматривать мессенджер как возможность выйти на новую аудиторию и усилить взаимодействие с текущими клиентами. Итак, как перевести аудиторию: пошаговый план.

Шаг 1. Подготовьте базу

Создайте профиль бренда. Упакуйте канал, добавьте ключевые ссылки и контактные данные. Не забудьте повысить ценность подписки на компанию именно на этой платформе. Например, здесь могут первыми проходить презентации отдельных новинок, эксклюзивные конкурсы для клиентов и т. д.

Процесс создания каналов и их количество зависит от присутствия организации с меткой А+ на других платформах ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", "Телеграм") — то есть на другом ресурсе должно быть от десяти тысяч подписчиков. Если нет ресурсов с меткой А+ на других платформах, можно создать канал через платформу Max для партнеров. Название канала выбираете сами, а ник генерируется автоматически. Пока доступно создание только одного такого канала, поясняют в документации Max для разработчиков.

«Средний возраст пользователей мессенджера — 25–40 лет. Это платежеспособная аудитория с высоким уровнем вовлеченности. А так как многие бренды еще не успели зайти в Max, у вас есть шанс занять нишу одними из первых, привлечь внимание аудитории качественно и сформировать лояльное комьюнити», — отмечает СММ-специалист коммуникационного агентства Zavod Валентина Черепанова.

Несмотря на то, что алгоритмы Max по факту отсутствуют, приоритет новому контенту все равно отдают. А с учетом текущей "свободы" в медиаполе даже без рекламы публикации смогут набирать высокие охваты.

Шаг 2. Перенесите контент

Перенесите и адаптируйте топовые публикации из других соцсетей: переработайте текст под формат Max, обновите визуал.

«А еще у вас наверняка остались кадры с фото- и видеосъемок, которые ранее не были опубликованы. Самое время заглянуть в архивы и заполнить контент-план на две недели вперед», — советует Валентина.

Шаг 3. Анонсируйте переход

В действующих соцсетях сделайте серию постов: "Мы в Max! Подписывайтесь по ссылке". Также добавьте ссылку на новый мессенджер в "2ГИС" и "Яндекс.Карты", email*-рассылки, подписи к письмам, QR*-коды на офлайн-материалах.

Еще один хороший ход — проведение кросс-продвижения: предложите подписчикам бонус за подписку на Max (например, промокод на скидку).

«Пока вы откладываете переход в мессенджер, конкуренты уже заводят каналы и переводят туда аудиторию. А значит, у них как минимум есть площадка, которая продолжит работать даже при ограничении продвижения на других ресурсах», — подытоживает СММ-специалист.

В качестве альтернативы бизнес-канала можно создать аккаунт или частный канал от лица руководителя бизнеса. Так или иначе это будет точкой контакта, где можно работать с лояльностью пользователей и при грамотном подходе даже принимать заявки.

Сайт *Max ("Макс"); Zavod ("Завод"); email ("имэйл"); QR ("КуАр")

