"Виновный наказан, все молодцы". Жителя Алтая осудили за вырубку "сорных деревьев"
Самое обидное, что приговор был в феврале, а с 1 марта вступает в силу закон, который включает клен ясенелистный в перечень инвазивных видов
13 февраля 2026, 11:55, ИА Амител
В Алтайском крае осудили жителя Краснощековского района, который спилил 11 деревьев породы клен, чем причинил региональному Минприроды ущерб в особо крупном размере — 356 828 рублей. Незаконно деревья пилить нельзя и наказание за это достаточно суровое, но ситуация не такая простая, как кажется, отметила в своем Telegram-канале пресс-секретарь холдинга "Алтайлес" Ольга Лисица.
«Можно было пройти мимо этой истории. Но! Вот как было дело со слов тех, кто ситуацию знает изнутри. Сельчане прекрасно понимают, что рубить такие деревья, как сосна, ель или береза, нельзя. А клен, который давно считается сорным растением, считали вполне приемлемым заготовить в качестве дров для собственных нужд. Тем более что срубленный клен буквально за пару месяцев снова разрастается», — отметила Лисица.
Поэтому в пойме реки, где этого клена много и вырастет еще больше, мужчина срубил 11 деревьев. И срубил на дрова, потому что применить древесину клена как-то еще, да еще тем более в коммерческих целях, вряд ли получится.
В итоге мужчина получил два года условно и уплатил штраф в размере более 350 тысяч рублей.
«Самое обидное в том, что приговор был в феврале, а с 1 марта 2026 года вступает в силу закон, который включает клен ясенелистный в перечень инвазивных видов. Теперь собственников земель, где произрастает клен, обяжут это растение истреблять, в том числе на землях лесного фонда. Если необходимые меры не будут предприняты, то грозят серьезные штрафы», — подчеркнула Лисица.
Клен ясенелистный считается злостным древесным сорняком и инвазивным видом в России. Из-за высокой скорости роста, способности быстро распространяться самосевом и захватывать территории, вытесняя местные породы (березу, ольху), его называют "клен-убийца".Загвоздка в том, что по всем документам уголовного дела порода 11 деревьев указана как клен, без конкретизации. Поэтому претендовать на смягчение приговора после вступления в силу нового закона вряд ли получится, даже если это был клен ясенелистный.
Пока перечень о включении клена ясенелистного существует только как проект приказа. Так что порода на землях лесного фонда не может быть заготовлена самовольно.
«История о том, как все по закону. Органы отчитались, виновный наказан, все молодцы», — заключила Лисица.
12:17:18 13-02-2026
"Органы отчитались . виновный наказан, все молодцы."Кроме человека, которого осудили. Он сделал правильно, молодец, что срубил вредные растения, но незаконно.Так может, сейчас соответствующая организация,которая отвечает за чистоту леса, премирует молодца в размере 350 000 руб. за его благородную работу.
13:31:09 13-02-2026
Искусственный интеллект такого бы не допустил. Его разум такого бы не сделал. Программа логики ему заложена.
13:55:57 13-02-2026
Апелляцию - в связи с новыми обстоятельствами .. но это ж не Долина.
15:06:53 13-02-2026
Мне вот непонятно, что за ущерб 356 828 рублей? Т.е. росли какие-то деревья в природе, их срубил мужик, и они вдруг обрели ценник. Их какой-то другой мужик производил или высаживал? В мать-природу надо куда-то засунуть эти рубли?
22:08:04 13-02-2026
Гость (15:06:53 13-02-2026) Мне вот непонятно, что за ущерб 356 828 рублей? Т.е. росли ... Прикинь осетра в Оби тоже ни какой мужик не выращивал, но впаяют за него нормально, есть такое понятие как Закон и если он действует в данной местности, как говорится будьте добры исполнять.
16:01:08 13-02-2026
Североамериканские виды растений и животных более крупные и выносливые чем их азиатские сородичи - медведи,олени, бобры, смородина, клен - все они выглядят солидно. Но закон "среда формирует человека а не человек среду" в мире растений и животных работает намного эффективнее так что надеемся что "обрусеют" со временем и канадский бобр и американский клен - хотя для последнего возможно потребуется новый ледниковый период что-бы отогнать его на юг. Огромное количество техники (и соответственно дорог и вырубок) в наших лесах и служит причиной распространения инвазивных видов (в т. ч. и клена). Ротан (рыба), клен, борщевик, американская норка, енотовидная собака... - все они (как правило преднамеренно) расселялись с 1950х гг по всей стране. В 30-е гг экосистема их ещё вполне успешно отторгала но с 50 х гг этого больше не происходит.
20:35:14 13-02-2026
Клён не входит в перечень деревьев рубка которых запрещена в алтайском крае. Его нет в перечне деревьев! На основании только этого списка дело в суде развалится должно! Подавайте апелляцию!
03:32:26 14-02-2026
Лещ-глистарь, ненасытный судак, бродячие собаки, американский тополь, голубые ели, таджики с узбеками+ изменили алтайскую природу до неузнаваемости за какие-то 75-77 лет. На самом деле инвазивных видов тысячи, мы вот например кактусы иногда садим на грядке и алоэ, и летом они вполне неплохо растут в нашем климате.
Доктор Сидоренко в Бердске развёл столько винограда что заразил своим хобби тысячи садоводов НСО и теперь виноград тут уже не редкость. Заброшенные виноградники переносят любые морозы и возможно вскоре вслед за кленом и иргой пойдут вразнос. Возле Горно-алтайска маньчжурский орех в последние годы очень неплохо размножается самосевом. Понятие об инвазивности требует более взвешенного подхода чем просто словоблудие юристов.