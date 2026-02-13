"Виновный наказан, все молодцы". Жителя Алтая осудили за вырубку "сорных деревьев"

13 февраля 2026, 11:55, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае осудили жителя Краснощековского района, который спилил 11 деревьев породы клен, чем причинил региональному Минприроды ущерб в особо крупном размере — 356 828 рублей. Незаконно деревья пилить нельзя и наказание за это достаточно суровое, но ситуация не такая простая, как кажется, отметила в своем Telegram-канале пресс-секретарь холдинга "Алтайлес" Ольга Лисица.

«Можно было пройти мимо этой истории. Но! Вот как было дело со слов тех, кто ситуацию знает изнутри. Сельчане прекрасно понимают, что рубить такие деревья, как сосна, ель или береза, нельзя. А клен, который давно считается сорным растением, считали вполне приемлемым заготовить в качестве дров для собственных нужд. Тем более что срубленный клен буквально за пару месяцев снова разрастается», — отметила Лисица.

Поэтому в пойме реки, где этого клена много и вырастет еще больше, мужчина срубил 11 деревьев. И срубил на дрова, потому что применить древесину клена как-то еще, да еще тем более в коммерческих целях, вряд ли получится.

В итоге мужчина получил два года условно и уплатил штраф в размере более 350 тысяч рублей.

«Самое обидное в том, что приговор был в феврале, а с 1 марта 2026 года вступает в силу закон, который включает клен ясенелистный в перечень инвазивных видов. Теперь собственников земель, где произрастает клен, обяжут это растение истреблять, в том числе на землях лесного фонда. Если необходимые меры не будут предприняты, то грозят серьезные штрафы», — подчеркнула Лисица.

Клен ясенелистный считается злостным древесным сорняком и инвазивным видом в России. Из-за высокой скорости роста, способности быстро распространяться самосевом и захватывать территории, вытесняя местные породы (березу, ольху), его называют "клен-убийца".Загвоздка в том, что по всем документам уголовного дела порода 11 деревьев указана как клен, без конкретизации. Поэтому претендовать на смягчение приговора после вступления в силу нового закона вряд ли получится, даже если это был клен ясенелистный.

Пока перечень о включении клена ясенелистного существует только как проект приказа. Так что порода на землях лесного фонда не может быть заготовлена самовольно.