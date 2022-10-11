Звезда «Реальных пацанов» представит в Барнауле свой новый фильм

Актер и режиссер Антон Богданов, сыгравший роль Антохи в сериале «Реальные Пацаны», представит в Барнауле свой новый фильм «Иван Семенов: школьный переполох». Премьера пройдет в кинотеатре «Мир» в среду, 12 октября.

Антон Богданов расскажет о картине зрителям перед показом. Барнаульцы смогут сфотографироваться с актером и режиссером, получить его автограф и поучаствовать в розыгрыше подарков.

Мероприятие с Богдановым стартует в 17:00 в кинотеатре «Мир», в 18:00 начнется показ фильма. Сейчас к продаже еще доступно три билета.

По всей России фильм «Иван Семенов: школьный переполох» начнут показывать 13 октября. Картина рассказывает о подростке-хулигане Иване Семенове, которого за плохое поведение перевели из элитной частной гимназии перевели в обычную школу на окраине Перми. Но и там он продолжает наводить страх на одноклассников.

По словам создателей, комедия является современным прочтением повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 1961 года.

Отметим, что Антон Богданов известен не только по «Реальным пацанам», но и по франшизе «Елки», фильмам «Майор гром: Чумной доктор», «Огонь» и «Чемпион Мира». В качестве режиссера он снимал новеллу «Новогодний старт-ап» в фильме «Елки 8» и комедию «Нормальный только я».

Amic.ru проводит розыгрыш билетов на показ фильма.

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