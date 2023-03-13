Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

В отношении одного из водителей завели административное дело

13 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 11 марта около 15:30 между сёлами Купчегень и Малый Яломан. 38-летний водитель УАЗа на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу пользующемуся преимуществом автомобилю Honda и допустил столкновение.

"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу за медицинской помощью обращались 67-летняя жительница Улаганского района и 50-летняя горожанка – пассажиры автомобиля Hоnda Stepwgn. Госпитализация им не потребовалась", – говорится в сообщении.

В отношении водителя отечественного автомобиля возбудили дело об административном правонарушении.