Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае
В отношении одного из водителей завели административное дело
13 марта 2023, 15:15, ИА Амител
Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 11 марта около 15:30 между сёлами Купчегень и Малый Яломан. 38-летний водитель УАЗа на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу пользующемуся преимуществом автомобилю Honda и допустил столкновение.
"В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу за медицинской помощью обращались 67-летняя жительница Улаганского района и 50-летняя горожанка – пассажиры автомобиля Hоnda Stepwgn. Госпитализация им не потребовалась", – говорится в сообщении.
В отношении водителя отечественного автомобиля возбудили дело об административном правонарушении.
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